Aktuelle Seite: Home > Sport > Auer verliert DTM-Gesamtführung an Spielberg-Sieger Rast
Auer will sich in Spielberg verbessern

Auer verliert DTM-Gesamtführung an Spielberg-Sieger Rast

Samstag, 13. September 2025 | 16:16 Uhr
Auer will sich in Spielberg verbessern
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Mercedes-Pilot Lucas Auer hat am Samstag mit einem zwölften Platz in Spielberg seine DTM-Gesamtführung verloren. Der Tiroler liegt nach dem ersten von zwei Rennen beim Heimspiel auf dem Red Bull Ring in der Gesamtwertung nun zwei Punkte hinter dem siegreichen Deutschen Rene Rast (BMW). Porsche-Pilot Thomas Preining, DTM-Champion von 2023, darf sich nach einem sechsten Rang als Gesamt-Fünfter mit einem Rückstand von elf Zählern ebenfalls noch Hoffnungen machen.

“Wir waren heute nicht gut genug. Wir wissen, dass das nicht unsere Strecke ist und wir nicht den Speed hatten. Aber morgen können wir schon noch besser sein”, sagte Auer. Am Sonntag (13.30 Uhr/live ServusTV) wird in der Steiermark erneut gefahren, ehe die Meisterschaft in vier Wochen mit zwei Rennen beim Saisonfinale am Hockenheimring entschieden wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
204
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
55
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
41
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Kommentare
32
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 