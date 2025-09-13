Auer verliert DTM-Gesamtführung an Spielberg-Sieger Rast

Von: apa

Mercedes-Pilot Lucas Auer hat am Samstag mit einem zwölften Platz in Spielberg seine DTM-Gesamtführung verloren. Der Tiroler liegt nach dem ersten von zwei Rennen beim Heimspiel auf dem Red Bull Ring in der Gesamtwertung nun zwei Punkte hinter dem siegreichen Deutschen Rene Rast (BMW). Porsche-Pilot Thomas Preining, DTM-Champion von 2023, darf sich nach einem sechsten Rang als Gesamt-Fünfter mit einem Rückstand von elf Zählern ebenfalls noch Hoffnungen machen.

“Wir waren heute nicht gut genug. Wir wissen, dass das nicht unsere Strecke ist und wir nicht den Speed hatten. Aber morgen können wir schon noch besser sein”, sagte Auer. Am Sonntag (13.30 Uhr/live ServusTV) wird in der Steiermark erneut gefahren, ehe die Meisterschaft in vier Wochen mit zwei Rennen beim Saisonfinale am Hockenheimring entschieden wird.