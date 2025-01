Auftakt Südtirolcup Sportrodeln in Campill

Von: luk

Campill – Am ersten Jänner-Wochenende sind Südtirols Sportrodler traditionell in die Saison gestartet. Bei perfekten Bahnverhältnissen auf der Do Juval Rennstrecke in Campill bestätigten die Rodler des ASC Laugen-Tisens ihre gute Form der letzten beiden Saisonen und dominierten bei den Herren das Geschehen. Bei den Damen war eine junge Gadertalerin die schnellste Rodlerin zum Saisonauftakt.

Die Herren des ASC Laugen Tisens waren im Gadertal nicht zu stoppen. Allen voran Frei Sebastian, der mit einer glorreichen Fahrt der erste Rodler war, der die Minuten Schallmauer auf der Sportrodel unterboten hat und mit 59,54 Sekunden einen neuen Bahnrekord aufstellte. Bisher waren Zeiten unter einer Minute nur den Rennrodlern vorbehalten gewesen. Frei setzte sich vor seinen Teamkollegen Müller Tobias und dem Altstar des ASC Laugen Tisens Pircher Meinhard durch.

Bei den Damen war die junge Lara Peccei die schnellste zum Saisonauftakt. Die Rodlerin vom AMA Wengen/La Val setzte sich vor Runggatscher Laura vom ASV Villnöss und Theresa Hilpold vom ASV Pfeffersberg durch.

Bei den Doppelsitzern setzte sich das Doppel Lambacher/Schwienbacher vom ASV Villnöss vor Frei/Frei vom ASC Laugen-Tisens und Mair/Müller vom ASC Laugen-Tisens durch. Die Vereinswertung ging selbstverständlich an den ASC Laugen-Tisens vor dem ASC Olang und dem ASV Jaufental. In der Jugendvereinswertung war der ASV Villnöss vor dem ASC Olang und dem US Premiero aus dem Trentino erfolgreich.