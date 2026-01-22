Aus für Julia Grabher in zweiter Melbourne-Runde

Von: apa

Julia Grabher ist in der zweiten Runde der Australian Open in Melbourne ausgeschieden. Die 29-jährige Vorarlbergerin musste sich am Donnerstag der als Nummer 31 gesetzten Russin Anna Kalinskaja nach 73 Minuten glatt 3:6,3:6 geschlagen geben. Sie verpasste damit ihren erstmaligen Einzug in eine dritte Runde bei einem Tennis-Major-Turnier. Grabher hatte zum zweiten Mal nach den French Open 2023 die Auftakthürde überstanden.

“Es war ein bisserl schwierig, es war ziemlich windig. Insgesamt hat sich meine Gegnerin einfach besser darauf eingestellt”, stellte Grabher trocken fest. Sie selbst habe zu viele Fehler gemacht. “Trotzdem bin ich zweimal gut in den Satz gestartet, ich habe zweimal 2:0 gehabt und heute die Chancen ausgelassen.”

Rankingverbesserung auf etwa Platz 77

Grabher hatte im ersten Satz das Rebreak zum 2:2 bekommen und gab dann zum 3:5 ihren Aufschlag zu Null ab. Kalinskaja nutzte dann ihren dritten Satzball zum 6:3. Im zweiten Durchgang führte der Schützling von Günter Bresnik mit 3:1, machte danach aber kein Game mehr. Dennoch wird sich die Dornbirnerin, die vor einer Verletzung schon auf Platz 54 zu finden war, in der WTA-Weltrangliste verbessern. Im Live-Ranking liegt sie auf Position 77 und damit um 18 Plätze höher als zuletzt.

“Insgesamt geht es sicher in die richtige Richtung. Ich habe einen guten Erstrundensieg hier gehabt, aber heute leider nicht geschafft, mein Spiel so zu spielen, wie ich es mir vorgenommen habe”, bilanzierte Grabher.

Zu Potapova: “Kann was Gutes für Österreich sein”

Mit ihrer neuen Landsfrau, Anastasia Potapova, hat Grabher bisher noch nicht viel Austausch gehabt. “Ich habe gegen sie zweimal letztes Jahr gespielt und kenne sie ein bisserl vom Spielen her, aber persönlich kenn ich sie nicht”, sagte Österreichs nunmehrige Nummer 2. “Kann sicher was Gutes für Österreich sein”, ergänzte sie. Grabher wird nun in die Heimat zurückkehren und nach einer Woche Training in Wien das WTA250-Turnier in Ostrava bestreiten. Der Plan danach steht noch nicht fest.

Österreich ist im Einzel des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres damit nur noch durch die kürzlich eingebürgerte Russin Potapova vertreten. Die Weltranglisten-55. bekommt es am Freitag um 01.30 Uhr MEZ auf großer Bühne in der Rod Laver Arena allerdings mit der topgesetzten Aryna Sabalenka aus Belarus zu tun.