Einbruch in Mölten: Carabinieri finden Beute dank AirTag

Von: luk

Mölten – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Mölten haben die Carabinieri einen großen Teil der gestohlenen Wertgegenstände rasch wiedergefunden. Die Täter hatten am frühen Abend Schmuck, Taschen, Brillen und Bargeld im Gesamtwert von 20.000 bis 30.000 Euro entwendet.

Entscheidend für die Aufklärung war ein Ortungsgerät (AirTag), das sich in einem der gestohlenen Gegenstände befand. Dadurch konnten die Ermittler ein in Missian bei Eppan geparktes Fahrzeug lokalisieren, in dem sich die Beute befand.

Die Einsatzkräfte der Operativen Einheit der Carabinieri-Kompanie Bozen arbeiteten dabei eng mit der Carabinieri-Station Eppan sowie den Beamten aus Mölten zusammen. Da der Fahrzeughalter vorübergehend außerhalb von Südtirol war, öffneten die Exekutivbeamten das Auto schließlich ohne es zu beschädigen und stellten die gestohlenen Gegenstände sicher.

Die gesamte Beute wurde anschließend den rechtmäßigen Besitzern auf der Carabinieri-Station in Mölten zurückgegeben. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter laufen weiterhin.