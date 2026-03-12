Aktuelle Seite: Home > Chronik > Einbruch in Mölten: Carabinieri finden Beute dank AirTag
Schmuck, Taschen und Bargeld im Wert von über 20.000 Euro

Einbruch in Mölten: Carabinieri finden Beute dank AirTag

Donnerstag, 12. März 2026 | 09:47 Uhr
12.03.2026 CC Bolzano
Carabinieri
Schriftgröße

Von: luk

Mölten – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Mölten haben die Carabinieri einen großen Teil der gestohlenen Wertgegenstände rasch wiedergefunden. Die Täter hatten am frühen Abend Schmuck, Taschen, Brillen und Bargeld im Gesamtwert von 20.000 bis 30.000 Euro entwendet.

Entscheidend für die Aufklärung war ein Ortungsgerät (AirTag), das sich in einem der gestohlenen Gegenstände befand. Dadurch konnten die Ermittler ein in Missian bei Eppan geparktes Fahrzeug lokalisieren, in dem sich die Beute befand.

Die Einsatzkräfte der Operativen Einheit der Carabinieri-Kompanie Bozen arbeiteten dabei eng mit der Carabinieri-Station Eppan sowie den Beamten aus Mölten zusammen. Da der Fahrzeughalter vorübergehend außerhalb von Südtirol war, öffneten die Exekutivbeamten das Auto schließlich ohne es zu beschädigen und stellten die gestohlenen Gegenstände sicher.

Die gesamte Beute wurde anschließend den rechtmäßigen Besitzern auf der Carabinieri-Station in Mölten zurückgegeben. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter laufen weiterhin.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Kritik an neuem Messerverbot
Kommentare
80
Kritik an neuem Messerverbot
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
Kommentare
52
Bozen: Fahrverbot für ältere Diesel bleibt bestehen
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Kommentare
51
“56 Gemeinden von 116 sind keine Ausnahme, sondern die Regel”
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
48
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
46
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 