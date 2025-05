Auslosung in Stockholm: Gegner des HCB Südtirol in der CHL stehen fest

Von: mk

Bozen – Die Würfel sind gefallen. Nach der Auslosung in Stockholm kennt der HCB Südtirol Alperia nun seine Gegner für die Champions Hockey League 2025/26: Die Foxes empfangen zu Hause zwei tschechische Teams – Kometa Brno und Mountfield HK – sowie den deutschen Vertreter ERC Ingolstadt. Auswärts reisen die Weiß-Roten nach Skandinavien, wo sie auf die schwedischen Teams Frölunda Gothenburg (mehrfacher CHL-Sieger) und Luleå Hockey sowie auf das finnische Team Lukko Rauma treffen.

Die CHL arbeitet derzeit an der Erstellung des offiziellen Spielplans, der in den kommenden Tagen veröffentlicht wird.

DIE GEGNER

HEIMSPIELE

Kometa Brno

Die Tschechen qualifizierten sich durch den Gewinn der Extraliga (zum 14. Mal in ihrer Geschichte) für die CHL. Es ist ihre dritte Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Zwischen Bozen und Brno gab es bisher keine direkten Begegnungen.

ERC Ingolstadt

Die Deutschen kehren nach einem Jahr Pause zum fünften Mal in die Champions Hockey League zurück, nachdem sie die Hauptrunde der DEL gewonnen haben. Bozen und Ingolstadt trafen in den letzten Jahren fünf Mal in der Vorbereitung aufeinander: 2016 gab es zwei Freundschaftsspiele in Bayern und Südtirol (6:2 für Ingolstadt in der Saturn Arena, 4:2 für Bozen in der Eiswelle). Zudem standen sie sich 2018, 2019, 2021 und 2022 im Rahmen des Vinschgau Cups gegenüber. Die Deutschen gewannen dreimal deutlich (5:0, 7:1, 3:2), die Südtiroler einmal (4:1) – im Jahr ihres Turniersiegs.

Mountfield HK

Dank des zweiten Platzes in der tschechischen Hauptrunde qualifizierte sich Mountfield zum fünften Mal für die CHL. 2020 erreichte das Team sogar das Finale, das allerdings gegen Frölunda verloren ging. Auch hier gibt es keine bisherigen Begegnungen mit Bozen.

AUSWÄRTSSPIELE

Luleå Hockey

Der amtierende schwedische Meister aus der SHL empfängt den HCB in der Coop Norrbotten Arena. Es ist die sechste CHL-Teilnahme für Luleå, das den Wettbewerb bereits in seiner Premierensaison 2015 gewann. 2023 standen sie erneut im Finale, unterlagen aber Tappara Tampere. Gegen Bozen gab es bisher keine Duelle.

Lukko Rauma

Lukko qualifizierte sich als Sieger der Regular Season in der finnischen Liiga und nimmt zum sechsten Mal an der CHL teil. Sie wurden zweimal finnischer Meister. Ein einziges Mal trafen sie auf den HCB, und zwar im Achtelfinale der CHL 2021. Damals verlor Bozen das Hinspiel mit 1:3, das Rückspiel konnte wegen eines Covid-Ausbruchs im finnischen Team nicht ausgetragen werden. Lukko wurde daraufhin auf Basis des Hinspielergebnisses in die nächste Runde gewertet. Dieses Jahr kehrt Bozen nach Rauma zurück, wo sie 2021 bereits ein Eistraining absolvierten – nun aber zum Spiel in der Kivikylän Areena.

Frölunda Gothenburg

Dank Platz drei in der SHL-Hauptrunde ist Frölunda wieder in der CHL vertreten. Der schwedische Traditionsverein hatte zwischen 2016 und 2020 die CHL beinahe dominiert und gleich viermal gewonnen. Für die letzten zwei Ausgaben hatte sich Frölunda nicht qualifiziert. Für Bozen steht ein besonderes Auswärtsspiel im 12.000 Zuschauer fassenden Scandinavium an.

Der Modus der CHL

Wie schon in den vergangenen drei Jahren nehmen auch in der kommenden Saison 24 Mannschaften an der Champions Hockey League teil. In der Regular Season spielt jedes Team sechs Spiele – drei Heim- und drei Auswärtsspiele – gegen jeweils sechs verschiedene Gegner. Die besten 16 Teams qualifizieren sich für die K.O.-Phase, die mit dem Achtelfinale beginnt. Die ersten Spieltage sind für den 28. und 29. August 2025 angesetzt. Von den 24 qualifizierten Teams kommen: vier aus der Schweiz, je drei aus Finnland, Schweden, Deutschland, Tschechien und der ICEHL, und je einer aus Dänemark, Frankreich, Norwegen, Polen und Großbritannien.