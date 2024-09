Badminton rockt Bozen

Von: luk

Bozen – Bei der zwölften Auflage des nationalen Badmintonturniers Bauzanminton haben vergangenes Wochenende 127 Spieler und Spielerinnen aus Südtirol und ganz Italien teilgenommen und um die neu gestalteten Medaillen gekämpft. Viele Medaillen gingen an die Vereine in Südtirol.

Bereits zum zwölften Mal organisierte der SSV Bozen Badminton den Gran Prix Bauzanminton und lud dazu die Badmintonspieler/innen aus ganz Italien nach Bozen ein. Dabei traten die Athlet/innen in 25 Bewerben gegeneinander an und kämpften mit großem Einsatz um jeden Punkt. Am Sonntag wurden die Doppelspiele ausgetragen und am Samstag fanden die Einzelspiele statt.

Drei Südtiroler Athleten gelang der Hattrick: So stand Matthias Gozzi vom SSV Bozen der Kategorie U13 drei Mal auf dem höchsten Podium, Felix Tragust Atz vom ASV Überetsch gewann in der Kategorie U15 drei Goldmedaillen und in der Kategorie Senior gingen drei Goldmedaillen an Judith Mair vom ASV Mals. Insgesamt wurden 100 Medaillen vergeben.

Bei der abschließenden Tombola wurden noch tolle Preise verlost.

Die Organisatoren freuen sich über die zahlreiche Teilnahme aus nah und fern sowie die fairen Spiele am vergangenen Wochenende und fiebern bereits der 13. Ausgabe im nächsten Jahr entgegen.