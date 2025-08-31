Aktuelle Seite: Home > Sport > Ballo vor WAC-Abgang – Zweitligist Millwall ruft
Ballo dürfte den WAC in Richtung England verlassen

Ballo vor WAC-Abgang – Zweitligist Millwall ruft

Sonntag, 31. August 2025 | 17:24 Uhr
Ballo dürfte den WAC in Richtung England verlassen
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Thierno Ballo steht unmittelbar vor dem Abgang von Cupsieger WAC. Der ÖFB-Internationale befinde sich wegen eines möglichen Clubwechsels im Ausland, bestätigte der Fußball-Bundesligist am Sonntag vor dem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol der APA. Laut Medienberichten dürfte es sich um den englischen Zweitligisten Millwall handeln. Im Gespräch ist eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Im englischen Profifußball endet das Transferfenster bereits am Montag.

Ballos Manager Peter Huemerlehner bestätigte der “Kronen Zeitung” vorerst nur, dass ein Club aus der League Championship an seinem Schützling dran sei. Der WAC kündigte für Montag eine Presseerklärung zu dem Thema an. Ballo kennt London, der Offensivmann war einst mehr als drei Jahre im Nachwuchs von Chelsea engagiert. Im Juni beim 4:0-Sieg in San Marino debütierte der 23-Jährige im ÖFB-Nationalteam. Für die kommenden WM-Quali-Spiele gegen Zypern und in Bosnien steht er auf der Abrufliste.

Beim Fast-Meistertitel der Wolfsberger in der vergangenen Saison kam Ballo in der Liga auf zehn Tore und sechs Assists. “Es ist so, dass er ein Angebot von einem Club hat, und dass es, was ich weiß, auch schon unterschrieben ist”, sagte WAC-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Gastspiel bei der WSG, in dem der Angreifer nicht mehr im Kader stand, auf Sky. “Ich wünsche ihm auf diesem Wege alles Gute, dass er dort Tore macht und uns auch viel Geld bringt.”

