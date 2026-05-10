Aktuelle Seite: Home > Sport > Barca nach 2:0 im “Clasico” gegen Real spanischer Meister
Barcelona bejubelte Sieg im Clasico und Meistertitel

Barca nach 2:0 im “Clasico” gegen Real spanischer Meister

Sonntag, 10. Mai 2026 | 22:57 Uhr
Barcelona bejubelte Sieg im Clasico und Meistertitel
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Schriftgröße

Von: apa

Der FC Barcelona hat sich mit einem Heimsieg im “Clasico” zum spanischen Fußballmeister gekrönt. Die Katalanen schlugen den Erzrivalen am Sonntag im Camp Nou 2:0, sind damit drei Runden vor Schluss mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf die “Königlichen” nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und jubelten über die erfolgreiche Titelverteidigung. Marcus Rashford (9.) und Ferran Torres (18.) fixierten Barcelonas 29. Meisterschaft, die dritte in den vergangenen vier Jahren.

Die Partie war früh entschieden. Rashford versenkte einen Freistoß im Kreuzeck des Tormannecks, wenig später legte Torres nach sehenswerter Vorlage von Dani Olmo nach. Barca blieb danach auch ohne den verletzten Topstar Lamine Yamal dominant und verabsäumte es, das eine oder andere Tor nachzulegen. Real hatte den Gastgebern wenig bis gar nichts entgegenzusetzen und konnte sich bei Goalie Thibaut Courtois bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel.

Bei den Madrilenen fehlten unter anderem die verletzten Kylian Mbappe und Federico Valverde. Letzterer hatte sich vor wenigen Tagen im Zuge eines Streits mit Aurelien Tchouameni eine Kopfverletzung zugezogen. Der Übeltäter war im “Clasico” im Einsatz – im Gegensatz zu David Alaba, der auf der Bank saß. Der ÖFB-Teamkapitän bleibt damit in seiner wohl letzten Saison beim Rekordchampion (36 Titel) ohne Trophäe. Der Vertrag des Wieners läuft im Sommer aus und wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht verlängert.

Wenige Stunden vor Anpfiff war der Tod des Vaters von Barcelona-Coach Hansi Flick bekannt geworden. Der Deutsche stand in dem Spiel dennoch an der Seitenlinie. Sowohl die Katalanen als auch Real kondolierten via Social Media.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Kommentare
53
Energiepreise: Südtiroler Familien drohen Mehrkosten von bis zu 1.500 Euro
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Kommentare
45
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
Kommentare
21
Muttertag: “Care-Arbeit ist systemrelevant und monetär anzuerkennen”
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
19
E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür
Polizei warnt: So werden Kunden im Supermarkt um Hunderte Euro gebracht
17
Polizei warnt: So werden Kunden im Supermarkt um Hunderte Euro gebracht
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 