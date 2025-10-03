Aktuelle Seite: Home > Sport > Barcelona-Star Yamal muss wieder Verletzungspause einlegen
Freitag, 03. Oktober 2025 | 17:54 Uhr
Von: APA/Reuters

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal leidet erneut unter Schmerzen am Schambein. Der 18-jährige Stürmer wird “zwei bis drei Wochen” ausfallen, teilte der spanische Fußball-Meister am Freitag mit. Yamal war erst am Mittwoch bei der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. Die Schmerzen seien nach der Partie wieder aufgetreten, teilte Barcelona mit.

Yamal versäumt damit das Ligaspiel gegen den FC Sevilla am Sonntag ebenso wie die Reise zum Nationalteam. Spaniens WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien und Bulgarien wird der Flügelstürmer verpassen. Nach der jüngsten Abstellung zur Nationalauswahl hatte Barcelonas Trainer Hansi Flick den Verband dafür kritisiert, Yamal trotz Beschwerden eingesetzt zu haben.

