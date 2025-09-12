Bardreau-Hattrick führt Wölfe zum 8:1-Auftaktsieg

Von: ka

Innsbruck/Bruneck – Die neue Saison startet für den HC Falkensteiner Pustertal gleich mit einem Kracher: Auswärts wartet das Tiroler Derby gegen die Haie aus Innsbruck. Die Bilanz der bisherigen ICEHL-Duelle spricht mit 10:6 Siegen für die Wölfe, und in der Vorsaison entschieden sie sogar alle vier Begegnungen klar für sich. Heute jedoch beginnt alles bei null. Nach einer intensiven Vorbereitung kann Coach Jason Jaspers zum Saisonauftakt auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Die Wölfe starten druckvoll in die ICEHL-Saison 2025/26: Schon in der Anfangsphase muss HCI-Goalie Matt Vernon eingreifen, auf der Gegenseite scheitert Liga-Rückkehrer Steven Owre am starken Eddie Pasquale. Nach einem harten Check gegen Lukas Bär kassiert JC Lipon eine Strafe, die Wölfe überstehen das Unterzahlspiel jedoch souverän und haben sogar selbst eine Chance durch Nick Saracino. In der 9. Minute gelingt dem HCP die Führung: Austin Rueschhoff enteilt der Innsbrucker Abwehr, verlädt Vernon und trifft per Rückhand zum 0:1. Kurz darauf setzt Owre den Puck an die Stange, ehe Henry Bowlby zweieinhalb Minuten vor Drittelende nach einem Bully im Angriffsdrittel auf 0:2 erhöht. Ein optimaler Start für die Schwarz-Gelben, die mit einer verdienten Führung in die erste Pause gehen.

Auch im zweiten Drittel geben die Wölfe den Ton an. In der 23. Minute vollendet Bowlby einen schnellen 3-gegen-2-Angriff zum 0:3, kurz darauf erhöht Cole Bardreau nach einem Abpraller auf 0:4. Für Vernon ist damit Schluss, Brandner übernimmt im Haie-Tor. In Überzahl kommen die Hausherren zwar zum 1:4 durch Owre, doch Saracino stellt nur wenig später den Vier-Tore-Vorsprung wieder her. Die Pusterer bleiben weiter gefährlich: Nachdem Corbeil noch die Latte trifft, verwertet Bardreau ein Zuspiel von Blum per One-Timer zum 1:6.

Im Schlussabschnitt schalten die Wölfe etwas zurück, behalten aber jederzeit die Kontrolle. In der 48. Minute schnürt Bardreau in Unterzahl seinen Hattrick, als er Brandner mit einem Schuss durch die Beine zum 1:7 überwindet. Innsbruck ist in dieser Phase völlig überfordert. In den Schlussminuten überstehen die Schwarz-Gelben sogar eine doppelte Unterzahl und setzen kurz vor Ende noch einen drauf: Henry Bowlby enteilt der HCI-Defensive und vollendet seinen Breakaway sehenswert per Rückhand ins Kreuzeck – 1:8, der Endstand im Tiroler Derby.

Weiter geht es für die Wölfe bereits am Sonntag, 14. September, mit dem ersten Heimspiel der neuen Saison. Gegner in der Intercable Arena sind die Graz 99ers. Der Tag steht ganz im Zeichen der Familie: Beim ersten Family Day der Saison wartet zwischen 14 und 16 Uhr ein buntes Programm auf die jüngsten HCP-Fans. Maskottchen Rufus ist vor Ort, dazu gibt es eine Hüpfburg, eine Schminkecke, Glitzertattoos und die Möglichkeit, beim ASV Elpo HC Pustertal Junior selbst Eishockeyluft zu schnuppern. Tickets und vergünstigte Familienpakete sind am Sonntag ab 10.00 Uhr direkt am Schalter der Arena erhältlich – ein perfekter Rahmen also für das erste Heimspiel der Schwarz-Gelben.

HC TIWAG Innsbruck – HC Falkensteiner Pustertal 1:8 (0:2, 1:4, 0:2)

Referees: NIKOLIC K., NIKOLIC M., Fleischmann, Pardatscher

Tor HCI: Owre (30./PP)

Tore HCP: Rueschhoff (8.), Bowlby (18., 23., 58./SH), Bardreau (26., 37., 48./SH), Saracino (33.)

Spielstatistiken