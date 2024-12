Von: luk

Bozen – In Bozen wird das alte Jahr zum 50. Mal laufend verabschiedet. Einen Tag vor dem Startschuss wurden die internationalen Leichtathletikstars vorgestellt, die am Silvestertag den BOclassic Südtirol auf dem Rundkurs im Bozner Stadtzentrum bestreiten werden. Die Eliterennen mit Start ab 15.00 Uhr sind auch in diesem Jahr der Höhepunkt des Bozner Silvesterlaufs, der kürzlich mit der World Athletics Heritage Plaque ausgezeichnet wurde.

Eines vorweg: Das Teilnehmerfeld, das die beiden Eliterennen des 50. BOclassic Südtirol bestreiten wird, ist eines solchen Jubiläums würdig. „Wie immer haben wir versucht, zwei stark besetzte Rennen mit großartigen Protagonisten zusammenzustellen. So wird Yeman Crippa im Einsatz sein, der im vergangenen Jahr nur um wenige Meter dem neuen Rekordhalter der Veranstaltung, Sebastian Sawe, unterlag. Oder der Äthiopier Telahun Haike Bekele, der 2019 Zweiter wurde und nur im Zielsprint vom letzten italienischen BOclassic-Sieger Eyob Faniel geschlagen wurde“, erklärte Athletenmanager Gianni Demadonna, der auch den zweimaligen BOclassic-Sieger Oscar Chelimo (Uganda), den Südafrikaner Maxime Chaumeton, den „Azzurro“ Pietro Riva und den Briten Tom Mortimer als potenzielle Anwärter für eine Podest-Platzierung nannte.

Für Crippa ist es die neunte BOclassic-Teilnahme: „Für mich ist es eine Ehre, das Jahr hier zu beenden. Ich fühle mich wie zu Hause, es gibt so viele Menschen, die mich an der Strecke anfeuern. Ich komme hierher zurück, um zu versuchen zu gewinnen“, so der Publikumsliebling aus Trient, der 2022 und 2023 in Bozen Zweiter wurde.

Battocletti ist der große Star des 50. BOclassic Südtirol

Die hervorragende Arbeit von Demadonna führte auch Vorjahressiegerin Nadia Battocletti neuerlich nach Bozen. Die Trentinerin ließ nach ihrem BOclassic-Triumph große internationale Erfolge wie die Olympische Silbermedaille über 10.000 m, zwei europäische Titel auf der Bahn (5.000 und 10.000 m) und ebenso viele im Cross (im Einzel und mit der Mannschaft) folgen. „Es ist mir eine Freude und eine Ehre, nach Bozen zurückzukehren, wo ich so viele gute Erinnerungen habe. Ich hoffe, dass das morgige Rennen auch der Anstoß für ein noch besseres Jahr 2025 sein wird“, erklärte Battocletti.

Neben Battocletti nannte Demadonna die Türkin Yasemin Can als weitere potenzielle Siegesanwärterin. Die Türkin mit kenianischen Wurzeln wurde kürzlich Dritte bei den Cross-Europameisterschaften in ihrer Wahl-Heimat. „Ich bin froh, hier zu sein und wieder gegen Nadia anzutreten. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben“, fügte Can hinzu, die mit der Äthiopierin Aleshign Baweke, U20-Weltmeisterin über 3000 m, eine weitere starke Konkurrentin bekommt.

Das große Lauf-Fest wird live im Fernsehen übertragen

Für die Athletinnen und Athleten ist der BOclassic Südtirol ein Rennen, das ihnen lange in Erinnerung bleibt. Das unterstrich auch Serhiy Lebid im Rahmen des Medientermins, der mit seinen fünf Siegen der erfolgreichste Athlet im Herrenfeld ist: „Dieses Rennen war für mich immer sehr aufregend, jedes Mal, wenn ich in Bozen ankam, war ich begeistert. Ich erinnere mich noch an jeden Streckenabschnitt, an jede Kurve und an die Zuneigung des Publikums“, so der Ukrainer, der 14 Mal an diesem Rennen teilgenommen hat und eigens für die Jubiläumsausgabe angereist ist.

Ebenso eng verbunden mit „ihrem“ Silvesterlauf ist die Stadt Bozen, die mit ihrer Verwaltung die Organisatoren Jahr für Jahr unterstützt. „Diese Ausgabe wird für mich etwas Besonderes sein, weil 50 Jahre Geschichte sehr wichtig sind und weil es für mich als scheidenden Bürgermeister die letzte Gelegenheit sein wird, die Sieger zu prämieren. Die Schönheit der Leichtathletik und des Lebens besteht darin, zu kämpfen und sich dann wieder zu freuen, und was zählt, ist, dass man mit Leidenschaft dabei ist. Ich danke den Organisatoren für das, was sie jedes Jahr leiten, und für die Athleten, die sie nach Bozen bringen“, sagte der Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi.

Vorbereitungen fast abgeschlossen

Die Organisatoren befinden sich mit den Vorbereitungen für den Bozner Silvesterlauf an einem sehr guten Punkt, wie Andreas Widmann, Präsident des veranstaltenden Vereins Läufer Club Bozen Raiffeisen, betonte. Er dankte dem erfahrenen Organisationsteam unter der Leitung von Christiane Warasin sowie allen freiwilligen Helfern, Sponsoren und Partnern für ihr Engagement. „Die Vorfreude ist groß. Dass wir das 50-jährige Jubiläum erreicht haben, verdanken wir auch den Pionieren, die durch ihren Wagemut den Bozner Silvesterlauf ins Leben gerufen haben“, so Widmann weiter.

Neben den „normalen“ Vorbereitungen wurden für die 50. Jubiläumsausgabe zusätzliche Initiativen ins Leben gerufen, wie Warasin betonte: „Dank unserer Sponsoren konnten wir das Budget für die Athleten der Eliteläufe erhöhen. Außerdem haben wir in den letzten Wochen im Vorfeld der Rennen Trainingseinheiten für die Bevölkerung organisiert. Am Dienstag werden entlang der Strecke Bands und DJs auftreten, die für eine ganz besondere Stimmung sorgen.“ Bestätigt ist auch die Fernsehübertragung durch das italienische Staatsfernsehen Rai. Rai Südtirol und Rai Play übertagen live, Rai Sport hingegen etwas zeitversetzt (ab 16.30 Uhr).

Eine besondere Auszeichnung und ein Post-Stempel

Warasin berichtete in der Folge über zwei besondere Initiativen, die im Rahmen des 50. Jubiläums durchgeführt wurden. Zum einen erhielt die Veranstaltung eine renommierte Auszeichnung von World Athletics, nämlich die World Athletics Heritage Plaque. Alessio Punzi, der Vertreter von World Athletics, erläuterte auf der Pressekonferenz, warum der Silvesterlauf in Bozen ausgewählt wurde: „Die Auszeichnung zielt darauf ab, die Geschichte der Leichtathletik zu feiern und sie immer mehr Menschen bekannt zu machen. Der BOclassic Südtirol erhielt die Plakette in der Kategorie ‘Wettbewerb’. Es ist eine seltene Auszeichnung, die für die Geschichte des Laufs steht, ohne aber die Zukunft aus den Augen zu lassen.“

Etwas Einmaliges ließ sich auch Poste Italiane, neuer Partner des BOclassic Südtirol, mit einem Post-Stempel einfallen, der nur drei Monate lang verwendet wird: „Wir sind stolz darauf, Sponsor der Veranstaltung zu sein. Wir wollten zum Jubiläum etwas Besonderes kreieren und dachten an einen Post-Stempel. Vor einer Stunde wurde eine Sondermarke zum 50-jährigen Bestehen der BOclassic aus der Taufe gehoben. Der Stempel ist ein Sammlerstück, ein Abdruck, auf den wir stolz sind“, sagte Regionaldirektor Luca Passero,

BOclassic Ladurner Volkslauf bildet den Auftakt zur Top7-Laufserie

Der BOclassic Südtirol ist aufgrund seines umfassenden Programms jedoch viel mehr als seine Eliterennen. „Er ist ein Fest des Laufsports für alle. Um 12.50 Uhr startet der nicht-wettkampfmäßige Pensplan Centrum Just for Fun Lauf, bei dem jeder mitmachen kann. Jeder kann entscheiden, wie viele Runden er in den zur Verfügung stehenden 40 Minuten laufen möchte“, erklärte Christiane Warasin.

Um 13.40 Uhr startet der fünf Kilometer lange Ladurner Volkslauf, der die erste von sieben Etappen der Saison 2025 der Top7-Laufserie sein wird. Doch das wird nicht der letzte Höhepunkt des Tages sein: Um 14.30 Uhr sind nämlich alle Kinder und Jugendlichen an der Reihe, die am Raiffeisen Jugendcup über 1,25 oder 2,5 Kilometer teilnehmen, gefolgt von den spannenden Wettkämpfen der Elite-Athleten.

Programm des 50. BOclassic Südtirol – 31.12.2024

9.00 bis 13.00 Uhr: Startnummernausgabe am Race Office (Pfarrheim Bozen)

12.50 Uhr: Pensplan Centrum Just-for-fun (1,25 – 5 km = 1-4 Runden)

13.40 Uhr: Ladurner Volkslauf (5 km = 4 Runden)

14.30 Uhr: Raiffeisen Jugendcup (von 1,25 bis 2,5 km = 1 oder 2 Runden)

15.00 Uhr: BOclassic Elite Männer (10 km = 8 Runden)

15.40 Uhr: BOclassic Elite Frauen (5 km = 4 Runden)

16.00 Uhr: Siegerehrung Elite-Rennen