Christoph Baumgartner Matchwinner der Leipziger in Köln

Baumgartner schießt Leipzig in Köln mit Doppelpack zum Sieg

Sonntag, 08. Februar 2026 | 17:36 Uhr
Christoph Baumgartner Matchwinner der Leipziger in Köln
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Von: apa

Christoph Baumgartner ist am Sonntag im Mittelpunkt der Partie der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig gestanden. Der ÖFB-Teamspieler schoss die Sachsen mit einem Doppelpack zum 2:1-Auswärtssieg. Dadurch verbesserten sich die Leipziger, bei denen auch Xaver Schlager sowie Nicolas Seiwald als Innenverteidiger in der Startelf standen, auf Rang vier. Die 21. Runde geht am Abend mit dem Heimspiel von Meister Bayern München gegen Hoffenheim zu Ende.

Baumgartner brachte die Gäste per Kopfball nach einem Freistoß in Front (29.), den Kölnern gelang durch Jan Thielmann kurz nach der Pause der Ausgleich (51.). Nur fünf Minuten später erzielte erneut Baumgartner nach feinem Pass von Schlager aus der Drehung volley sehenswert seinen achten Saisontreffer. Das sollte für drei Punkte für RB reichen, auch weil eine strittige Situation um Baumgartner nicht zum Elfmeter für Köln führte. Der 26-jährige Offensivmann wehrte kurz vor der eigenen Linie einen Thielmann-Schuss ab, dabei sprang ihm der Ball an den Arm (76.). Nach VAR-Überprüfung gab es jedoch keinen Elfmeter, weil unmittelbar davor eine enge Abseitssituation vorgelegen war.

