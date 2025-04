Bayern gegen BVB 2:2 – Auch Leverkusen spielt remis

Von: apa

Der FC Bayern hat Borussia Dortmund im Schlager der deutschen Fußball-Bundesliga nicht besiegt und Bayer Leverkusen es verabsäumt, seine geringen Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung zu verbessern. Der Tabellenführer aus München und der BVB trennten sich am Samstag nach einem turbulenten Spiel mit 2:2. Leverkusen musste sich im Heimspiel gegen Union Berlin unterdessen mit einem 0:0 begnügen und hat fünf Runden vor Schluss nach wie vor sechs Punkte Rückstand.

Für die Münchner, die Thomas Müller als Kapitän anführte, trafen Raphael Guerreiro (65.) und der ebenfalls eingewechselte Serge Gnabry (69.). Konrad Laimer spielte rechts in der Viererkette durch. Dortmund war durch Maximilian Beier (48.) zunächst in Führung gegangen, den Ausgleich erzielte Waldemar Anton (75.). Dem Team von Trainer Niko Kovac fehlte weiterhin der am Knie verletzte Marcel Sabitzer. In der Tabelle steckt der BVB weiter im Mittelfeld fest und ist Achter. Damit wird die erneute Qualifikation für die Champions League immer unwahrscheinlicher.

Standing Ovations für Comebacker Wirtz

Leverkusen zeigte gegen gegen den Liga-13. aus Berlin eine seiner schwächeren Leistungen in dieser Saison. Die Hausherren dominierten zwar über weite Strecken, kamen gegen eine disziplinierte Union-Abwehr aber kaum zu Torchancen. Für den 1. FC Union vergab Benedict Hollerbach in der 73. Minute alleine vor Bayer-Torhüter Lukas Hradecky die große Möglichkeit auf die Führung.

Emotionaler Höhepunkt für die Fans in der BayArena war in der 57. Minute die Einwechslung von Florian Wirtz. Der deutsche Teamspieler gab rund fünf Wochen, nachdem er sich eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hatte, seine Comeback-Vorstellung. Dafür gab es stehende Ovationen. Ex-Rapidler Leopold Querfeld spielte aufseiten Unions durch, für Christopher Trimmel war in der 78. Minute Schluss.

Kramaric-Doppelpack für Hoffenheim

Mainz 05 schaffte indes auch im vierten Spiel en suite keinen Sieg. Bei Christian Ilzers TSG Hoffenheim unterlagen die Gäste aus Rheinland-Pfalz dank zweier Treffer von Andrej Kramaric mit 0:2. Alexander Prass fehlte den Hoffenheimern weiter wegen einer Sprunggelenkverletzung. Bei Mainz schied Phillipp Mwene in der 40. Minute verletzt aus, Nikolas Veratschnig war bis zur 66. Minute im Einsatz.

Im Kampf um die Europacup-Tickets besiegte Freiburg Mönchengladbach mit 2:1 und überholte die “Fohlen” in der Tabelle. Den Siegtreffer und damit den Sprung auf Platz sechs besorgte in der 90. Minute der 19-jährige Johan Manzambi. Michael Gregoritsch war bei Freiburg in der Schlussphase für seinen Landsmann Junior Adamu eingewechselt worden, Philipp Lienhart war über die gesamte Spieldauer im Einsatz.

Bochum verpasste ein Zeichen im Abstiegskampf und unterlag Augsburg mit 1:2. Im Aufsteiger-Duell Holstein Kiel gegen FC St. Pauli setzten sich die Hamburger ebenfalls mit 2:1 durch. David Nemeth spielte für St. Pauli in der Innenverteidigung durch.