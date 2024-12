Bayern gewinnen Bundesliga-Topspiel gegen Leipzig 5:1

Von: APA/dpa

Tabellenführer FC Bayern München hat das Topspiel der deutschen Fußball-Bundesliga klar für sich entschieden und sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschiedet. Die Münchner um Rückkehrer Harry Kane besiegten RB Leipzig am Freitag mit 5:1 und festigten damit ihre Tabellenführung. Leipzig liegt zum Jahreswechsel neun Punkte hinter Bayern. Bereits nach 29 Sekunden schoss Jamal Musiala die Gastgeber in Führung, Benjamin Sesko glich schon eine Minute später aus.

Danach sorgten die beiden Ex-Leipziger Konrad Laimer (25.) mit einem sehenswerten Volley nach Doppelpass mit Michael Olise und Joshua Kimmich (36.) für eine Vorentscheidung. Später trafen auch Leroy Sané (75.) sowie Alphonso Davies (78.).

Laimer wurde in der 69. Minute ausgetauscht, auf der Gegenseite spielten Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald durch. Xaver Schlager war bis zur 74. Minute im Einsatz. Seiwald war bei den Toren von Musiala und Davies in unmittelbarer Nähe, konnte deren Abschlüsse jedoch nicht verhindern.