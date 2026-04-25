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Kane und Co. ließen Mainz verstummen

Bayern in Mainz nach furioser Halbzeit von 0:3 auf 4:3

Samstag, 25. April 2026 | 17:55 Uhr
Kane und Co. ließen Mainz verstummen
APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
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Von: apa

Der FC Bayern hat im ersten Auftritt als Meister der deutschen Fußball-Bundesliga ein schon verloren geglaubtes Spiel noch gewonnen. 0:3 lagen die Münchner am Samstag in Mainz zur Pause zurück, am Ende hieß es 4:3 für Konrad Laimer und Co. Die drohende zweite Saisonniederlage wurde damit abgewendet. Im Rennen um die Champions-League-Startplätze holte Leverkusen beim 2:1 in Köln alle drei Punkte, im Abstiegskampf gewann Schlusslicht Heidenheim 2:0 gegen St. Pauli.

Wolfsburg gegen Mönchengladbach endete 0:0. Die Wolfsburger mit Patrick Wimmer (bis 83.) liegen bei drei ausstehenden Runden damit nun drei Zähler vor Heidenheim und einen hinter St. Pauli, das auf dem Relegationsplatz liegt. Bei den Heidenheimern stand der angeschlagene Mathias Honsak nicht im Kader. Der FC Augsburg mit Michael Gregoritsch (bis 53.) und Eintracht Frankfurt trennten sich 1:1. Die Augsburger dürfen als Neunter weiter auf die Europacup-Plätze schielen.

Bayern furios zur Wende

Drei Tage vor dem Champions-League-Halbfinalspiel bei Paris Saint-Germain nahmen Stars wie Harry Kane, Jamal Musiala oder Michael Olise bei den Bayern zunächst auf der Bank Platz. Die Mainzer mit Stefan Posch und Phillipp Mwene erwischten den Favoriten auf dem falschen Fuß. Dominik Kohr (15.) nach einem Eckball und Paul Nebel (29.) aus einem Gegenstoß trafen in der ersten halben Stunde, Sheraldo Becker schien mit dem 3:0 (45.+2) kurz vor dem Pausenpfiff den Deckel drauf zu machen – doch die Bayern konterten.

Mit Kane und Olise nach der Pause setzten die Gäste zum Sturmlauf an. Nicolas Jackson (53.) nach einer Laimer-Flanke und Olise (73.) – Laimer hatte seine Beine beim Abschluss des Angreifers ins Kreuzeck erneut im Spiel – brachten die Elf von Vincent Kompany heran, der ebenfalls eingewechselte Musiala (80.) glich aus. Kane erzielte in der 83. Minute noch das vierte Münchner Tor. Letztmals hatten die Münchner 1976 einen 0:3-Pausenrückstand beim 6:5-Sieg in Bochum gedreht.

Trauer um Manninger in Augsburg

In Augsburg nahmen Mannschaft und Fans mit einer Schweigeminute von Alexander Manninger Abschied. Der Tormann, von 2012 bis 2016 in Augsburg aktiv, war neun Tage zuvor im Alter von 47 Jahren bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Salzburg ums Leben gekommen. Die Mannschaft bestritt die Begegnung mit Trauerflor. Die Führung der Hausherren fiel kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach einem Konter prallte der Abschluss von Gregoritsch an die Stange – und von dort vor die Füße von Anton Kade. Der 22-Jährige ließ sich die Chance nicht nehmen (44.). Der zur Halbzeit eingewechselte Ritsu Doan (66.) rettete den Frankfurtern immerhin noch ein Remis.

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