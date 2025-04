Bayern mit 3:1-Arbeitssieg in Augsburg

Von: apa

Der FC Bayern München hat mit einem Arbeitssieg beim FC Augsburg seine komfortable Führung in der deutschen Fußball-Bundesliga abgesichert. Die Münchner, bei denen Konrad Laimer in der Startelf stand, gewannen am Freitag das bayerische Derby mit 3:1. In der Tabelle liegt der Rekordmeister vorläufig neun Zähler vor Titelverteidiger Bayer Leverkusen, der am Samstag in Heidenheim antritt.

Dimitrios Giannoulis hatte die Augsburger in Front gebracht (30.), kurz vor der Pause gelang Jamal Musiala sehenswert das 1:1. Die Entscheidung brachte ein Platzverweis nach einer Stunde gegen den FCA-Verteidiger Cedric Zesiger, der nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Aus dem folgenden Freistoß fiel das 2:1 der Bayern durch Harry Kane (60.), der per Kopf sein 23. Saisontor erzielte. Ein unglücklich von Chrislain Matsima abgefälschter Schuss von Leroy Sané machte in der Nachspielzeit (93.) den Deckel drauf auf die Partie.