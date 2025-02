Bayern München fertigt Frankfurt im Gipfel-Duell 4:0 ab

Von: apa

Der FC Bayern München dominiert weiter die deutsche Fußball-Bundesliga. Der Rekordmeister kam am Sonntag im Topspiel gegen die drittplatzierte Frankfurter Eintracht vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena zu einem 4:0-Sieg. Die Bayern hielten damit ihren Acht-Punkte-Vorsprung auf Meister Bayer Leverkusen, die Eintracht liegt bereits 16 Zähler hinten. Beim 2:2 des 1. FC Heidenheim bei RB Leipzig setzte sich der Wiener Mathias Honsak mit einem Treffer in Szene.

Ohne Stürmerstar Harry Kane in der Startelf, dafür mit Konrad Laimer kontrollierten die Münchner die Partie. Die Führung gelang schließlich unmittelbar vor der Pause, Michael Olise netzte nach Sane-Vorlage (45.+3). In der zweiten Hälfte legte Hiroki Ito nach einem Eckball mit seinem ersten Treffer für die Bayern nach (61.). Jamal Musiala mit einer tollen Einzelleistung (83.) und Serge Gnabry (92.) sorgten für weitere Zugaben. Ein Dämpfer für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany war der verletzungsbedingte Ausfall von Joshua Kimmich (43.).

Punkt für Heidenheim nach Honsak-Tor

Heidenheim sicherte sich unterdessen im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt in Leipzig. Maßgeblichen Anteil daran hatte Honsak, der die Gäste früh mit einem sehenswerten Dropkick aus gut 18 m in Führung (6.) brachte. Es war das vierte Saisontor für den 28-Jährigen. Nach dem 0:2 via Foulelfmeter durch Marvin Pieringer (13.) kämpfte sich Leipzig zurück und holte durch Treffer von Lois Openda (45.+2) und Benjamin Sesko (64./Foulelfmeter) noch einen Zähler.

Bei den Sachsen spielte ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald durch, sein Landsmann Christoph Baumgartner musste bereits in der 33. Minute – offenbar wegen Kreislaufproblemen – ausgetauscht werden. Leipzig liegt mit 38 Punkten auf Rang sechs. Für die Heidenheimer, bei denen Honsak die gesamte Spielzeit absolvierte, war es nach fünf Niederlagen der erste Punktgewinn seit Mitte Jänner. Der Club schob sich mit 15 Zählern auf den Relegationsplatz 16 vor.