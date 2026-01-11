Aktuelle Seite: Home > Sport > Bayern schießen Wolfsburg mit 8:1 aus der Allianz Arena
Olise und die Bayern in der zweiten Hälfte entfesselt

Bayern schießen Wolfsburg mit 8:1 aus der Allianz Arena

Sonntag, 11. Januar 2026 | 19:59 Uhr
Olise und die Bayern in der zweiten Hälfte entfesselt
APA/APA (dpa)/Tom Weller
Schriftgröße

Von: apa

Konrad Laimer und seine Bayern sind am Sonntag mit einem beeindruckenden Kantersieg in der Fußball-Bundesliga ins neue Jahr gestartet. Die Münchner setzten sich gegen den VfL Wolfsburg daheim mit 8:1 (2:1) durch und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Punkte vor Borussia Dortmund aus. Indes misslang das Deutschland-Comeback von Michael Gregoritsch, der bei seinem Kurzeinsatz mit Augsburg bei Gladbach 0:4 unterging.

Für die Bayern trafen Luis Diaz (30.), zweimal Michael Olise (50., 76.), Raphael Guerreiro (68.), Harry Kane (69.) mit seinem 20. Saisontor und Leon Goretzka (88.). Hinzu kamen vor 75.000 Zuschauern zwei Eigentore der Wolfsburger durch Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.). Nur in Hälfte eins hatte der abstiegsgefährdete VfL, bei dem Patrick Wimmer in der 64. Minute vom Feld musste, nach dem 1:1-Ausgleich von Dzenan Pejcinovic (13.) etwas Hoffnung auf einen Achtungserfolg schöpfen können. Am Ende blieben die Niedersachsen auch im 29. Gastspiel in München aber sieglos.

Augsburg weiter in Abstiegsgefahr

Gregoritsch wurde beim 0:4 seines neuen Clubs bei Mönchengladbach in der 85. Minute eingewechselt. Die Gladbacher setzten sich damit von der Abstiegszone ab, während Augsburg als 15. weiter bangen muss. Doppeltorschütze für die “Fohlen” war der ehemalige Austrianer Haris Tabakovic.

Augsburg war offensiv vor der Pause (0:3) wenig vorhanden, nach Seitenwechsel konnte die von Personalsorgen geplagte Mannschaft von Trainer Manuel Baum etwas zulegen. Tabakovic mit seinem zweiten Kopfballtreffer sorgte aber endgültig für klare Verhältnisse. Bei den Gladbachern saß Kevin Stöger auf der Bank. Gregoritsch war erst vor vier Tagen von Bröndby vorerst leihweise zu Augsburg zurückgekehrt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
64
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
45
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
41
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 