Bayern schießen Wolfsburg mit 8:1 aus der Allianz Arena

Von: apa

Konrad Laimer und seine Bayern sind am Sonntag mit einem beeindruckenden Kantersieg in der Fußball-Bundesliga ins neue Jahr gestartet. Die Münchner setzten sich gegen den VfL Wolfsburg daheim mit 8:1 (2:1) durch und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Punkte vor Borussia Dortmund aus. Indes misslang das Deutschland-Comeback von Michael Gregoritsch, der bei seinem Kurzeinsatz mit Augsburg bei Gladbach 0:4 unterging.

Für die Bayern trafen Luis Diaz (30.), zweimal Michael Olise (50., 76.), Raphael Guerreiro (68.), Harry Kane (69.) mit seinem 20. Saisontor und Leon Goretzka (88.). Hinzu kamen vor 75.000 Zuschauern zwei Eigentore der Wolfsburger durch Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.). Nur in Hälfte eins hatte der abstiegsgefährdete VfL, bei dem Patrick Wimmer in der 64. Minute vom Feld musste, nach dem 1:1-Ausgleich von Dzenan Pejcinovic (13.) etwas Hoffnung auf einen Achtungserfolg schöpfen können. Am Ende blieben die Niedersachsen auch im 29. Gastspiel in München aber sieglos.

Augsburg weiter in Abstiegsgefahr

Gregoritsch wurde beim 0:4 seines neuen Clubs bei Mönchengladbach in der 85. Minute eingewechselt. Die Gladbacher setzten sich damit von der Abstiegszone ab, während Augsburg als 15. weiter bangen muss. Doppeltorschütze für die “Fohlen” war der ehemalige Austrianer Haris Tabakovic.

Augsburg war offensiv vor der Pause (0:3) wenig vorhanden, nach Seitenwechsel konnte die von Personalsorgen geplagte Mannschaft von Trainer Manuel Baum etwas zulegen. Tabakovic mit seinem zweiten Kopfballtreffer sorgte aber endgültig für klare Verhältnisse. Bei den Gladbachern saß Kevin Stöger auf der Bank. Gregoritsch war erst vor vier Tagen von Bröndby vorerst leihweise zu Augsburg zurückgekehrt.