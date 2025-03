Bayern sicher im CL-Viertelfinale, PSG eliminiert Liverpool

Von: apa

Bayern München hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum “Finale dahoam” in der Fußball-Champions-League souverän geschafft. Die Bayern legten am Dienstag im deutschen Achtelfinal-Duell mit Bayer Leverkusen nach dem 3:0 vom Hinspiel mit einem 2:0-Auswärtssieg nach. Sicher stiegen auch Barcelona (3:1 gegen Benfica Lissabon) und Inter Mailand (2:1 gegen Feyenoord Rotterdam) auf. Im Schlager setzte sich Paris Saint-Germain beim FC Liverpool im Elfmeterschießen durch.

Die Bayern, in der Bundesliga als überlegener Tabellenführer auf bestem Weg zum Meistertitel, haben auch in der Königsklasse den Status als Nummer eins in Deutschland mit einer Machtdemonstration deutlich gemacht. Harry Kane war nach einem Freistoß zur Stelle und jubelte über seinen zehnten Saisontreffer in der Champions League (52.), Alphonso Davies traf zum Endstand (71.). Die Werkself von Trainer Xabi Alonso, die ohne den am Innenband verletzten Starspieler Florian Wirtz auskommen musste, wurde nur selten gefährlich. Bei den Bayern wurde der mit Gelb belastete Konrad Laimer in der Pause ausgewechselt.

Bayern nun gegen Inter

Im Viertelfinale treffen die Bayern auf Inter. Nach dem 2:0-Sieg in Rotterdam ließen die Italiener auch in Mailand nichts anbrennen und legten durch Marcus Thuram nach tollem Solo (8.) nach. Feyenoord gelang durch Jakub Moder per Elfmeter (42.) der Ausgleich, Hakan Calhanoglu stellte ebenfalls per Elfmeter (51.) das Drei-Tore-Guthaben wieder her.

In der zweiten Halbzeit kamen auch die beiden ÖFB-Teamspieler auf das Feld. Inter-Stürmer Marko Arnautovic wurde in der 71. Minute eingewechselt, Feyenoord-Verteidiger Gernot Trauner kam nach überstandener Verletzung erstmals seit einem Monat ab der 63. Minute wieder zum Einsatz.

Donnarumma Matchwinner für PSG

Liverpool startete mit viel Druck und zwei großen Chancen von Mohamed Salah in das Schlagerspiel, in Führung ging aber PSG. Ousmane Dembélé (12.) profitierte von einem unglücklichen Abwehrversuch von Ibrahima Konate und glich die unverdiente 0:1-Heimniederlage aus. Nach ausgeglichener erster Hälfte kämpfte Liverpool nach der Pause mit einem Sturmlauf um den Aufstieg, scheiterte aber immer wieder an PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma, der auch in der Entscheidung zum Matchwinner wurde.

Während alle vier Pariser Schützen trafen, parierte Donnarumma die Elfmeter von Darwin Nunez und Curtis Jones. Die Franzosen treffen nun im Viertelfinale auf den Sieger aus Aston Villa gegen Club Brügge (Hinspiel 3:1).

Barcelonas Raphinha und Yamal nicht zu halten

Barcelona siegte dank Treffer der vor der Pause groß aufspielenden Raphinha (11., 42.) und Lamine Yamal (27.). Barca hatte schon in Lissabon mit 1:0 gewonnen und trifft in der nächsten Runde auf den Sieger des Mittwoch-Duells von OSC Lille mit Borussia Dortmund (Hinspiel 1:1).

Die spielfreudigen Spanier ließen Ball und Gegner laufen, an den Flügeln waren links Raphinha und rechts der erst 17-jährige Yamal kaum zu halten. Nach überragender Vorarbeit des Teenagers brachte der Brasilianer Barcelona in Führung (11). Die einzige Chance von Benfica vor der Pause verwertete Kapitän Nicolas Otamendi per Kopf nach einem Eckball zum 1:1 (13.), danach hatte Yamal seinen nächsten großen Auftritt und schloss mit einem perfekten Schuss ins lange Eck ab (27.).

Noch vor der Pause schlug Benfica-Schreck Raphinha im Konter neuerlich zu (42.). Der Linksaußen erzielte in drei Duellen mit den Portugiesen in dieser Königsklassen-Saison fünf Tore und führt nach zehn Spielen die CL-Torschützenliste mit elf Treffern an. In der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber ein bisschen vom Gas und kontrollierten die Partie.