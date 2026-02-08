Aktuelle Seite: Home > Sport > Bayern-Sieg gegen Hoffenheim – Baumgartner-Tore für Leipzig
Bayern-Sieg gegen Hoffenheim – Baumgartner-Tore für Leipzig

Sonntag, 08. Februar 2026 | 19:41 Uhr
Christoph Baumgartner Matchwinner der Leipziger in Köln
Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim klar für sich entschieden. Der Tabellenführer gewann am Sonntag gegen den Liga-Dritten mit 5:1 und hat sechs Zähler Vorsprung auf Borussia Dortmund sowie nun zwölf auf Hoffenheim. Die TSG von Trainer Christian Ilzer spielte knapp 75 Minuten in Unterzahl. Christoph Baumgartner schoss unterdessen RB Leipzig mit einem Doppelpack zum 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln.

Die Hoffenheimer mit Alexander Prass in der Startelf schwächten sich früh selbst. Kevin Akpoguma sah nach Foul gegen Luis Diaz im eigenen Strafraum glatt Rot (17.), Harry Kane verwandelte den fälligen Elfmeter (20.). Fisnik Asllani verpasste in Unterzahl den Ausgleich für die Ilzer-Truppe, der Stürmer traf per Kopf nur die Latte des Bayern-Gehäuses (29.). Danach patzte Manuel Neuer und servierte Asllani den Ball durch einen zu kurzen Heber. Dieser bediente Andrej Kramaric, der keine Mühe hatte auszugleichen (35.).

Die Bayern schlugen aber noch vor der Pause zweimal zurück. Nach einem erneuten Foulspiel gegen Diaz im TSG-Sechzehner brachte Kane den Rekordmeister wieder vom Punkt in Führung (45.), Diaz erhöhte nach Kane-Zuspiel nur wenige Momente später (45.+2). In der zweiten Hälfte netzte der kolumbianische Stürmer noch zwei weitere Male (62., 89.) und schnürte einen Triplepack. Nach nur einem Punkt aus den letzten zwei Meisterschaftspartien kehrten die Münchner damit auf die Siegerstraße zurück. Konrad Laimer feierte nach überstandener Wadenverletzung sein Comeback, Österreichs Fußballer des Jahres wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Baumgartner Matchwinner für Leipzig

Baumgartner stand im Mittelpunkt der Partie der Leipziger in Köln. Der ÖFB-Teamspieler brachte die Gäste, bei denen auch Xaver Schlager sowie Nicolas Seiwald als Innenverteidiger in der Startelf standen, per Kopfball nach einem Freistoß in Front (29.). Den Kölnern gelang durch Jan Thielmann kurz nach der Pause der Ausgleich (51.). Nur fünf Minuten später erzielte erneut Baumgartner nach feinem Pass von Schlager aus der Drehung volley sehenswert seinen achten Saisontreffer. “Das ist ein super Ball von Xaver, super Auge, dass er mich da sieht. In dem Fall mache ich es einfach gut. Die letzten Wochen war ich ein bisschen unglücklich im Abschluss”, meinte der Niederösterreicher auf DAZN.

Die Tore reichten für drei Punkte für RB, auch weil eine strittige Situation um Baumgartner nicht zum Elfmeter für Köln führte. Der 26-jährige Offensivmann wehrte kurz vor der eigenen Linie einen Thielmann-Schuss ab, dabei sprang ihm der Ball an den Arm (76.). Nach VAR-Überprüfung gab es jedoch keinen Elfmeter, weil unmittelbar davor eine enge Abseitssituation vorgelegen war. “Ich glaube, die letzten Wochen hatten wir eher das Pech auf unserer Seite gehabt. Da war der VAR sehr gegen uns. Heute können wir auch mal glücklich sein”, sagte Baumgartner. Die Leipziger verbesserten sich auf Rang vier.

