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Hammarberg/Berger in Rio um Rang drei

Beach-Volleyballer Hammarberg/Berger in Rio Vierte

Sonntag, 02. August 2026 | 21:58 Uhr
Hammarberg/Berger in Rio um Rang drei
APA/APA/VOLLEYBALL WORLD
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Von: importer

Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger haben am Sonntag beim Elite16-Turnier der Pro Tour in Rio de Janeiro den vierten Rang belegt. Im Spiel um Platz drei gegen die Franzosen Teo Rotar und Arnaud Gauthier-Rat gab es eine 1:2 (18,-16,-13)-Niederlage. Zuvor hatte das ÖVV-Duo im Halbfinale gegen die Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots 0:2 (-16,-26) verloren und im zweiten Set fünf Satzbälle vergeben.

Auch wenn es am Ende kein Top-3-Platz wurde, die Chancen auf das Endspiel waren schon da. Hammarberg/Berger erwischten im Halbfinale einen schlechten Start und gerieten mit 1:5 in Rückstand. Dieser war im gesamten ersten Satz nicht mehr aufzuholen. Satz zwei verlief zunächst deutlich besser und am Ende sehr spannend. Das ÖVV-Duo ließ aber eine 4:1-Führung aus, bei einem 16:18-Rückstand gelang nach einem Timeout aber noch der Ausgleich.

Nach Abwehr von zwei Matchbällen erarbeiteten sich die Hammarberg/Berger ihren ersten Satzball, den Berger beim Aufschlag ins Netz beförderte. Es gab vier weitere Chancen auf Satz drei, doch die Europameister von 2024 hatten jedes Mal eine gute Antwort – und nutzten den dritten Matchball zum Sieg.

Angestrebte “Medaille” verpasst

“Wir sind leider nicht gut ins Spiel gestartet und haben den ersten Satz ein bisschen hergeschenkt. Im zweiten Satz haben wir dann richtig gut mitgehalten, super gekämpft und mit den Services auf Plavins den richtigen Hebel gefunden”, analysierte Hammarberg. Leider habe dieser in den entscheidenden Situationen dann wieder seine Klasse gezeigt. Das danach angestrebte Ziel (Berger: “Wollen unbedingt eine Medaille mitnehmen”), wurde dann verfehlt.

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