Beccaro erfolgreich operiert, Voltan fällt zwei Wochen aus

Bozen – Marco Beccaro vom FCS ist am Dienstag erfolgreich an der Achillessehne operiert worden. Die Genesungsdauer wird auf drei bis vier Monate geschätzt.

Davide Voltan leidet hingegen an einer leichten Muskelverletzung am vorderen Oberschenkel und soll in rund zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der zuletzt verletzt ausgefallen Marco Curto steht hingegen bereits für das Match gegen Mantua wieder zur Verfügung.