Befreiungsschlag: Entfesselte Wölfe schlagen zurück

Bruneck – Zwei Tage nach dem missglückten Headcoach-Debüt gegen die Vienna Capitals bietet sich Phil Horsky heute die Chance zur Wiedergutmachung, mit der Auswärtsfahrt nach Laibach wartet freilich eine sehr schwierige Aufgabe auf die Schwarz-Gelben. Bei den Wölfen fehlt Ivan Deluca, der beim Spiel gegen die Caps nach einem Foul unter die Dusche geschickt wurde und eine Sperre von zwei Spieltagen ausfasste. Phil Horsky reagiert auf die schwache Partie gegen Wien und schickt drei neu formierte Sturmlinien aufs Eis, für den gesperrten Ivan Deluca rückt erstmals nach mehreren Spielen wieder Ivan Althuber ins lineup, im Tor steht Tomas Sholl.

Und die erste Linie zeigt nach der anfänglichen Abtastphase gleich eindrucksvoll ihre Zähne: Catenacci gewinnt ein Bully, Andergassen passt von der Bande aus perfekt zurück auf Ahl und dieser bezwingt per onetimer den chancenlosen Zan Us im Tor der Drachen. Die Wölfe wirken durch den Führungstreffer wie von einer zentnerschweren Last befreit und setzen nun mit aggressivem forechecking nach. Gut drei Spielminuten später erobert Ahl einen rebound vor dem Tor der Slowenen, tanzt Zan Us gekonnt aus und erhöht auf 2:0 für die Gäste. Die Hausherren versuchen zu reagieren, bringen jedoch trotz zweier Powerplays wenig Zählbares zustande. Die beste Phase haben die Slowenen kurz vor der ersten Sirene, heute springt der Puck jedoch endlich einmal für die Wölfe und direkt nach einer Großchance der Drachen ziehen Luchuk und Archambault im 2 gegen 1 Konter davon und letzterer erzielt mit einem schönen Flachschuss das 3:0 für den HCP.

In der Drittelpause stellt Olimpija Coach Mitja Sivic Anthony Morrone anstelle von Zan Us ins Tor. Dieser muss gleich nach dem Puckeinwurf gegen Simon Berger klären, der direkt nach dem Startbully allein vors Tor der Slowenen stürmt. Zwei Minuten später zieht dann auf der anderen Seite Tomas Sholl dem durchgebrochenen Jaka Sturm mit einem tollen Fanghandsave den Nerv und hält den Pusterer Kasten sauber. Die Drachen haben gegen Mitte des Spiels leichtes Übergewicht, die HCP Abwehr wehrt sich jedoch nach Kräften und so sind es erneut die Wölfe, welche das nächste Mal jubeln können: in der 37. Minute ziehen Roy und der auffällige Sanna im 2 gegen 1 davon und Roy überrascht Morrone im kurzen Eck – 0:4! Eine knappe Minute vor der zweiten Sirene leisten sich die Hausherren noch zwei aufeinander folgende Fouls und endlich schlagen die Schwarz-Gelben auch wieder im Powerplay zu: Nachdem Bardaro noch einen Puck haarscharf übers Tor setzt nimmt sich Kristensen ein Herz und schickt eine Rakete ins lange Kreuzeck – 0:5 und Riesenjubel bei den mitgereisten Wölfefans!

Auch im Schlussdrittel geht es in derselben Tonart weiter, entfesselte Wölfe spielen nun die Abwehr der Drachen schwindelig. Noch in der verbleibenden Überzahl zu Drittelbeginn vollendet Luchuk eine tolle Kombination über mehrere Stationen zum 0:6 und vier Minuten später braucht der starke Andergassen den Puck nach einem Querpass von Ahl nur mehr einzudrücken – 0:7! Der Rest des Spieles ist ein Schaulaufen, die Wölfe sind dem achten Treffer näher als die Hausherren dem Ehrentreffer und Tomas Sholl macht mit seinem ersten Saison-Shutout den Abend perfekt.

Weiter geht es bereits am Mittwoch um 19.45 Uhr mit dem nächsten Heimspiel gegen die Innsbrucker Haie. Die Nordtiroler, gegen die den Wölfen in der Vorbereitung ein überzeugender Heimsieg gelang, sind im Gegensatz zum HCP sehr gut in die Saison gestartet und überzeugten bisher vor allem mit Offensiveishockey vom Feinsten, das Puschtra Publikum erwartet also ein heißer Tanz in der Intercable Arena.