Befreiungsschlag für die Foxes

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia ist mit dem heutigen 4:1 Erfolg in der Sparkasse Arena gegen die spusu Vienna Capitals endlich wieder auf die Erfolgsstraße zurückgekehrt. Gegen einen harmlosen Gegner brachte Mantenuto nach Hälfte der Begegnung die Weißroten in Führung, im Schlussdrittel erhöhten Miceli, Lessio und Thomas auf 4:0, bevor Piff in der letzten Spielminute einem souveränen Vallini (MVP des Spieles) den Shutout vermasselte.

Das Match. Glen Hanlon stand der gesamte Kader zur Verfügung, der Coach legte an den Verteidigungspaaren leicht Hand an, im Tor gab er Vallini das Vertrauen, sodass dieser sein ICEHL Debüt im weißroten Trikot feiern konnte.

Die ersten zehn Minuten des Stardrittels waren Eishockey zum Abgewöhnen, keine zusammen hängende Aktionen, keine Torschüsse, kein Körpereinsatz, auch beim ersten Powerplay zugunsten der Gäste tat sich auf dem Eis rein gar nichts. Der ersten nennenswerten Tormöglichkeit ging ein Fehlpass der Gäste voran, Frank spielte die Scheibe zum freistehenden Mantenuto, dessen Schuss hoch über das Gehäuse ging, auf der Gegenseite brachte ein Fehlpass von Halmo Hartl allein vor Vallini, der weißrote Torhüter bügelte den Bock seines Mitspielers aus. Nach einer vergebenen Chance für Bozen, Halmo zirkelte die Scheibe nach Zuspiel von Miceli ebenfalls über das gegnerische Gehäuse, schnappte sich Fischer in Unterzahl einen Fehlpass des Bozner Angriffs, war auf und davon und wurde im letzten Moment durch Teves von der Scheibe getrennt.

Die Weißroten kamen zum Mittelabschnitt etwas entschlossener aus der Kabine und erspielten sich durch McClure die erste gute Möglichkeit, dann wehrte Wraneschitz zwei Mal in Folge gegen Thomas aus kürzester Distanz ab. Kurz darauf brachten Mantenuto, Frigo und Lessio bei einem Getümmel vor dem Wiener Kasten die Scheibe nicht über die Linie. Die Foxes konnten ein weiteres Powerplay nicht nutzen, gingen dann aber in Unterzahl in Führung: es war eine kraftvolle Einzelaktion von Mantenuto, der seinen Verteidiger austanzte und Wraneschitz das Nachsehen gab. In der letzten Minute vor der zweiten Sirene stellte Miceli nach Vorarbeit von Halmo und Ford auf 2:0.

Es waren drei Minuten im Schlussdrittel vorbei, da erzielte Lessio seinen ersten Liga Treffer im weißroten Trikot: von Alberga kam die Scheibe zu Teves, der mit einem Zuckerpass den Kanadier in der Mitte bediente, Haken und souveräner Abschluss der #6. Die Gäste resignierten und die Weißroten hatten durch Gazley, Miceli und Mantenuto einige Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Dieses Vorhaben gelang dann sieben Minuten vor dem Schlusspfiff: Teves schlenzte die Scheibe vor das Wiener Gehäuse, wo Thomas diese entscheidend ablenkte. In der Schlussphase konnte sich nochmals Vallini gegen Weinger auszeichnen, der alleine durchgebrochen war, dann vermasselte ihm Piff in der Schlussminute mit dem einzigen Treffer der Gäste den Shutout.

Frank & Co. kehren Mittwoch, 11. Oktober, wieder in die Sparkasse Arena zum Champions Hockey League Match gegen die Lahti Pelicans (19:45 Uhr) zurück.

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals 4:1 (0:0 – 2:0 – 2:1)

Die Tore: 33:10 SH1 Daniel Mantenuto (1:0) – 38:52 Angelo Miceli (2:0) – 43:07 Lucas Lessio (3:0) – 53:29 Christian Thomas (4:0) – 59:05 Lukas Piff (4:1)

Schiedsrichter: Hronsky/Schauer – Durmis/Konc

PIM: 8:4

Torschüsse: 33:25

Zuschauer: 2191