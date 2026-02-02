Beim Marlene Cup in Innichen jubeln Damian und Davare

Von: ka

Bozen – Während es für die Südtiroler Landeskader auf Gran-Premio-Italia-Ebene in der vergangenen Woche einige Absagen gab – in Pampeago und Pejo mussten die Rennen gestrichen werden – ging es beim Marlene Cup in Innichen am Sonntag rund. Die besten Riesentorlauf-Zeiten lieferten Nora Damian bei den Damen und Alberto Davare bei den Herren.

Bei knackigen Temperaturen, aber schönen Wetterbedingungen ging am Sonntag die siebte Etappe des Marlene Cups auf der Piste Doris-Weiberriese in Innichen über die Bühne. Ausgetragen wurde ein Riesentorlauf. Die schnellste Zeit der Damen stellte Nora Damian (Seiser Alm) vom Südtiroler Landeskader auf, die für die beiden Läufe 2.13,02 Minuten benötigte und sich den Sieg in der U21-Wertung holte. Auf Rang zwei landete Leonie Girtler (RG Wipptal / 2.13,09 Minuten) mit nur sieben Hundertstel-Sekunden Rückstand, Selina Trafoier (SC Ulten) wurde mit einer Zeit von 2.13,61 Minuten Dritte – somit standen drei Südtiroler Landeskader-Athletinnen auf dem U21-Podest. In der U18-Wertung war Lena Sottara (Ski Team Alta Badia) die schnellste Südtirolerin mit einer Zeit von 2.15,98 Minuten, im Gesamtklassement schien sie auf Platz neun auf.

Bei den Herren setzte sich Alberto Davare (Ski Team Alta Badia) in 2.08,75 Minuten durch, damit holte er sich auch den Sieg in der U21-Wertung. Rang zwei ging an Jonas Feichter (ASC Gsiesertal) vom Südtiroler Landeskader (2.08,96 Minuten), Rang drei an den nächsten Landeskader-Athlet, Alois Baldini Köllemann (2.09,78 Minuten) vom ASV Vinschger Oberland. Der schnellste U18-Athlet war Alex Rastner von der RG Wipptal mit einer Zeit von 2.12,25 Minuten.

Nur in Ponte Di Legno stieg ein Gran Premio Rennen

Die Athleten des Südtiroler Landeskaders hatten aber nicht nur den Marlene Cup in Innichen auf dem Schirm, sondern auch drei Gran-Premio-Italia-Etappen. Zwei davon mussten aber wetterbedingt abgesagt werden: Pampeago, wo die Damen bei Slalom-Rennen im Einsatz gewesen wären, und Pejo, wo die Herren Riesentorläufe bestritten hätten, mussten gestrichen werden. Eine weitere Riesentorlauf-Etappe der Herren fand aber statt, wenngleich nicht in Temu wie geplant, sondern in Ponte Di Legno. Dort lief es für die Südtiroler aber nicht ganz nach Plan, das beste Ergebnis brachte Max Clara mit Rang sechs zustande.

Dafür gab es bei den Damen in den vergangenen Woche gleich zwei Achtungsergebnisse zu feiern. Viktoria Klotz holte am Samstag, 24. Jänner beim Europacup-Slalom in Chamonix (Frankreich) mit Rang 22 ihre ersten Punkte in der zweithöchsten Wettkampfklasse des Ski Alpin. Arianna Putzer machte es ihr zwei Tage später, am Montag, 26. Jänner in Ocieres Merlette (Frankreich) nach, mit Rang 30 im Super-G schrieb auch sie erstmals im Europacup an.

Raiffeisen Teamcup in Ulten

Ebenfalls im Einsatz waren die ganz jungen Skirennläuferinnen und Skirennläufer, und zwar beim Raiffeisen Teamcup in Ulten auf der Kircheler-Piste. Die erste Etappe des Teamcups, organisiert vom ASV Tscherms, wurde mit über 350 Starterinnen und Startern zum vollen Erfolg. Bei traumhaften Bedingungen holte sich der gastgebende SC Ulten den Sieg in der Vereinswertung vor dem ASV Welschnofen und dem SC Gröden. Folgende Tagessiege wurden in den Kategorien von der U9 bis zur U12 erreicht:

U9: Hannah Rainer (ASV Ridnaun) und Leo Brunner (ASC Passeier)

U10: Anna Kössler (SC Kaltern) und Fynn Breitenberger (SC Ulten)

U11: Linn Spiess (ASC Sarntal) und Fabian Pichler (ASC Eggen)

U12: Marie Gilli (ASV Welschnofen) und Philip Ladurner (ASC Hafling)