Biathletin Gandler in Ruhpolding über 15 km Sechste

Von: apa

Anna Gandler hat beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding am Donnerstag ihr bestes Saisonergebnis geschafft. Die 24-jährige Tirolerin leistete sich im Einzel über 15 km nur einen Fehlschuss und kam mit einer starken Laufleistung auf Rang sechs. Im Ziel hatte sie 1:27,2 Min. Rückstand auf die fehlerfreie Französin Lou Jeanmonnot, die vor Franziska Preuß (+35,7 Sek.) aus Deutschland und der Schweizerin Amy Baserga (+43,1) gewann. Tamara Steiner wurde als zweitbeste ÖSV-Athletin 29.

Gandler kassierte ihre Strafminute im zweiten Liegendschießen, anderenfalls wäre die Skijägerin erstmals in ihrer Karriere auf dem Weltcup-Stockerl gelandet. Auch Steiner zielte bei 20 Schüssen nur einmal daneben. Lisa Hauser verbuchte als 33. hingegen drei Fahrkarten. Anna Andexer (3) und Anna Juppe (4) landeten außerhalb der Top 50.

Gandler überrascht von eigener Leistung

“Ich bin jetzt wirklich sehr erleichtert. Ich war vor dem Rennen extrem nervös, konnte in der Nacht auf heute fast nicht schlafen und habe mir dieses Ergebnis überhaupt nicht erwartet”, sagte eine von ihrem eigenen Abschneiden überraschte Gandler. Am Schießstand habe sie um jeden Treffer gekämpft “und mich einfach auf jeden einzelnen Schuss konzentriert”.

Am Freitag und Samstag (jeweils 14.20 Uhr) gehen in Ruhpolding die Staffelbewerbe der Männer und Frauen über die Bühne. Am Sonntag werden die Massenstartrennen ausgetragen.