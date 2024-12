Biathletin Hauser in Verfolgung auf Platz 15 verbessert

Von: apa

Lokalmatadorin Lisa Hauser hat sich in der Biathlon-Weltcupverfolgung in Hochfilzen vom 34. Startplatz mit einer Strafrunde auf Rang 15 verbessert. Anna Gandler kam am Samstag in Tirol nach zwei Fehlschüssen nicht wirklich vom Fleck und wurde 24. Anna Andexer rasselte bei ihrem Verfolgungsdebüt mit sieben Strafrunden auf Rang 56. zurück. Den Sieg sicherte sich zum zweiten Mal in dieser Saison die Französin Lou Jeanmonnot.

Die fehlerfreie Jeanmonnot gewann von Position vier aus gestartet klar vor der Deutschen Vanessa Voigt, die ebenfalls alle 20 Scheiben getroffen hatte. Dritte wurde nach drei Zusatzrunden deren im Sprint siegreich gewesene Landsfrau Franziska Preuß. Die Verfolgung der Männer folgt um 14.45 Uhr.