Biathlon EM Martell: Isak Frey jubelt im Einzelwettkampf der MÃ¤nner

Von: mk

Martell – Der erste Wettkampftag bei den Offenen Biathlon Europameisterschaften in Martell ist am Mittwochnachmittag mit dem Einzel der Männer zu Ende gegangen. Die Goldmedaille sicherte sich der Norweger Isak Frey, vor Fredrik Mühlbacher aus Österreich und Emil Nykvist (Schweden). Patrick Braunhofer aus Ridnaun wurde Sechster.

113 Biathleten gingen am Mittwochnachmittag im 20 km langen Einzelwettkampf mit vier Schießeinlagen an den Start. Und es war eine extrem spannende Entscheidung im Biathlonzentrum Grogg in Martell, die den ersten Wettkampftag abgeschlossen hat. Dabei wurde ein Norweger seiner Favoritenrolle gerecht: Isak Frey holte sich den Titel mit einer Zeit von 54.10,7 Minuten – obwohl er am Schießstand zwei Scheiben stehenließ und damit eine mehr als der Zweitplatzierte Fredrik Mühlbacher. Der Österreicher wies im Ziel einen Rückstand von einer guten halben Minute (31,7 Sekunden) auf den siegreichen Skandinavier auf. Für Frey war es der dritte Sieg in Martell, nachdem er im vergangenen Jahr Sprint und Verfolgung gewonnen hatte.

„Martell ist ein besonderer Ort für mich, denn der Sieg im Sprint war mein allererster Erfolg im IBU Cup überhaupt. Ich denke, dass ich am Schießstand ziemlich schnell war und in der Loipe habe ich auf den letzten Runden richtig Gas gegeben. Der Start in diese EM war gut. Jetzt hoffe ich, dass ich weitere Medaillen gewinnen kann, auch wenn ich bereits sehr glücklich bin“, sagte Frey nach seinem Gold-Auftakt.

Der Schwede Emil Nykvist komplettiert das Podium

Platz drei belegte der Schwede Emil Nykvist, der ebenfalls nur einmal danebenschoss und 47,2 Sekunden langsamer war als Isak Frey. Auf den Rängen vier und fünf folgten mit Vetle Sjaastad Christiansen und Johan-Olav Botn zwei Norweger, die im Vorfeld des Einzels ebenfalls zu den Medaillenanwärtern gezählt hatten.

Trotz dreier Fehlschüsse bot auch Patrick Braunhofer eine starke Leistung. Der Ridnauner war auf den Skiern nicht zu halten und belegte am Ende mit 1.20,4 Minuten Rückstand auf Frey den sechsten Platz. Damit war Braunhofer auch bei der Siegerehrung mit von der Partie. Eine Medaille verpasste der 26-Jährige um rund 33 Sekunden. „Ich bin sehr zufrieden. Eine solche Leistung hätte ich mir nicht erwartet. Das Laufen und die Skier waren da, das Schießen war nicht ganz das, was ich kann. Aber ich freue mich auf die nächsten Rennen hier in Martell“, fasste Braunhofer seinen ersten Wettkampf bei den Offenen Biathlon Europameisterschaften in Martell zusammen.

Sein Teamkollege Iacopo Leonesio zeigte im tief winterlichen Martell ebenfalls eine Top-Leistung. Der 25-Jährige blieb als einer von nur drei Biathleten am Schießstand fehlerfrei und reihte sich im Klassement an 12. Stelle ein. Ebenfalls für Italien im Einsatz waren Nicola Romanin (18.), Nicolò Betemps (25.), Christoph Pircher (28.), während Marco Barale den Wettkampf nicht beendet hat.

Am Donnerstag steht in Martell ein offizieller Trainingstag an. Die Titelkämpfe werden am Freitag mit den Entscheidungen im Sprint fortgesetzt. Der Wettkampf der Frauen beginnt um 10.45 Uhr, jener der Männer um 14.15 Uhr.

IBU Open European Championships Biathlon Martell – Einzel Männer (20 km):

1. Isak Frey NOR 54.10,7 Minuten/2 Schießfehler

2. Fredrik Mühlbacher AUT +31,7/1

3. Emil Nykvist SWE +47,2/1

4. Vetle Sjaastad Christiansen NOR +1.16,7/2

5. Johan-Olav Botn NOR +1.19,9/2

Biathlon Europameisterschaften Martell – Programm:

Mittwoch, 29. Jänner 2025

10.30: Einzel Frauen; 14.30: Einzel Männer

Donnerstag, 30. Jänner 2025

Offizielles Training

Freitag, 31. Jänner 2025

10.45: Sprint Frauen; 14.15: Sprint Männer

Samstag, 1. Februar 2025

11.00: Verfolgung Frauen; 13.45: Verfolgung Männer

Sonntag, 2. Februar 2025

10.45: Staffel Frauen; 13.45: Staffel Männer