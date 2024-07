Boakye wechselt vom WAC zu Saint-Étienne

Von: apa

Augustine Boakye ist vom Fußball-Bundesligisten Wolfsberger AC zum AS Saint-Étienne in die französische Ligue 1 gewechselt. Das teilten die Lavanttaler am Samstag mit. Der 23-jährige Offensivspieler aus Ghana überzeugte in der abgelaufenen Saison mit zehn Toren und neun Vorlagen in 30 Einsätzen für den WAC. Bei Ligue-1-Aufsteiger Saint-Étienne unterschrieb Boakye einen Vertrag bis 2028 inklusive Option auf ein weiteres Jahr, wie die Franzosen bekanntgaben.