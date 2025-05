Boston und Oklahoma mit Auftaktniederlagen im Play-off

Von: APA/dpa/Reuters

Die Boston Celtics und die Oklahoma City Thunder haben am Montag zum Auftakt der zweiten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verloren. Sowohl der Titelverteidiger als auch das beste Team der Regular Season kassierten in der “best of seven”-Serie knappe Heimniederlagen. Die Celtics unterlagen den New York Knicks 105:108 nach Verlängerung, Oklahoma musste sich den Denver Nuggets mit 119:121 beugen.

Für Oklahoma erwies sich der “sweep”, also der 4:0-Sieg über die Memphis Grizzlies, und die damit verbundene neuntägige Pause nicht als Vorteil. Die Nuggets hatten gegen die L.A. Clippers über die volle Distanz in der “best of seven”-Serie gehen müssen. Bei den Gästen überragte einmal mehr Topstar Nikola Jokic. Der Serbe erzielte 42 Punkte und holte 22 Rebounds, sein Bestwert in den diesjährigen Play-offs. Entschieden hat ein Dreipunkter durch Aaron Gordon in den Schlusssekunden.

Diese Niederlage war ebenso vermeidbar wie jene vom Rekordmeister aus Boston. Die Celtics hatten in der zweiten Hälfte schon bis zu 20 Punkte Vorsprung. Sie vergaben zudem 45 Dreipunktewürfe und stellten damit einen NBA-Play-off-Rekord auf. In der Regular Season hatte Boston noch alle vier Partien gegen die Knicks gewonnen.

NBA-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”): Eastern Conference: Boston Celtics – New York Knicks 105:108 n.V. Stand in Serie: 0:1; Western Conference: Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 119:121. Stand: 0:1