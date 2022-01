Bozen kehrt in die Eiswelle zurück

Bozen – Nach einem Wochenende ohne Punkte aus den Spielen gegen Fehervar und Znojmo kehrt der HCB Südtirol Alperia wieder in die Eiswelle zurück.

Morgen Dienstag, 1. Februar, mit Spielbeginn um 19:45 Uhr treffen die Foxes in der Galvanistraße auf die Graz99ers. Die Weißroten sind auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht, wurden übers Wochenende von Fehervar und Olimpija überholt und benötigen dringend Punktezuwachs. Auf der Gegenseite befindet ein Team, das sich im Kampf um einen Platz in den Top Ten befindet und aktuell den neunten Tabellenrang einnimmt. Die 99ers sind zuletzt zwei Mal zuhause gegen Innsbruck angetreten und haben dabei einen Sieg und eine Niederlage erzielt. Bozen und Graz kreuzen die Schläger zum dritten Mal in der laufenden Saison: am 5. November siegten die Steirer im Merkur Eisstadion mit 4:0, einen Monat später revanchierten sich die Weißroten in der Eiswelle mit einem 3:2 Erfolg durch Treffer von Glück, Catenacci und Halmo.

Die Südtiroler müssen sich besonders in der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor steigern, wo sie in den Spielen vom Wochenende einfach zu viele Chancen ausgelassen haben: von 66 abgegebenen Schüssen aus den zwei Matches gab es eine magere Ausbeute von gerade drei Treffern.

Coach Greg Ireland wird auf dieselben Effektiven setzten müssen, da die verletzten Pitschieler und Tauferer weiter nicht einsatzbereit sind.

Dienstag, 1. Februar, um 19:45 Uhr – Eiswelle, Bozen – HCB Südtirol Alperia vs Graz99ers