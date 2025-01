Bozen siegt im Penaltyschießen in Klagenfurt

Von: ka

Bozen – Zweiter Sieg in Serie, zweiter Shutout in Folge für Sam Harvey. Der HCB Südtirol Alperia gewinnt in der Heidi-Horten-Arena, der Heimstätte des EC KAC, mit einem knappen 1:0 nach Penaltyschießen. Nach 65 Minuten Spielzeit steht noch kein Sieger fest, die beiden Torhüter dominieren das Geschehen: Im Penaltyschießen ist es Bradley, der das entscheidende Tor erzielt. Mit diesem Sieg holen sich die Foxes wieder den zweiten Tabellenplatz, einen Punkt vor dem KAC. Am Sonntag um 17:30 Uhr steht das nächste Auswärtsspiel in Linz an.

Der Spielbericht:

Coach Glen Hanlon muss auf den verletzten Gazley sowie auf Miglioranzi und Brunner verzichten, die aufgrund des Rotationssystems pausieren.

Das erste Drittel verläuft sehr ausgeglichen. Beide Teams neutralisieren sich weitgehend und lassen nur wenige Torchancen zu. Die erste Gelegenheit hat Pastujov, der aus dem Slot Harvey prüft. Auf der anderen Seite antworten die Foxes zunächst mit Helewka, der bei einem schnellen Konter nicht zum Abschluss kommt, und später mit Marchetti, der nach einem starken Solo an Dahm scheitert. Nach 20 Minuten bleibt es torlos, wobei Bozen doppelt so viele Schüsse aufs Tor abgibt (14:7).

Im zweiten Drittel übernimmt Klagenfurt die Initiative und fordert den überragenden Harvey mit Chancen von Petersen, Schwinger und Peeters. Die Foxes versuchen zu reagieren, doch auch Dahm hält souverän. Hochkarätige Möglichkeiten bieten sich Frigo, Bradley und Christoffer. Als Bradley wegen einer 2+2+10-Minuten-Strafe auf die Strafbank muss, sind die Weiß-Roten im Penaltykilling gefordert: Die vier Minuten Unterzahl überstehen sie jedoch schadlos, wobei Harvey zweimal stark gegen Hundertpfund und später gegen ein Solo von Fraser pariert.

Im dritten Drittel ist das Spiel wieder ausgeglichen. McClure versucht es mit einem Schlagschuss, der knapp am Tor vorbeigeht, während die beste Chance des Drittels Christoffer hat: Der Kanadier wird von DiGiacinto bedient, scheitert aber an Dahms starker Parade. Auf der Gegenseite bleibt Harvey ebenfalls souverän. Die Schlussminuten verlaufen taktisch geprägt, ohne dass sich die Teams große Fehler erlauben. In der letzten Minute kommen DiGiacinto und Hults noch zu Möglichkeiten, doch der dänische Torhüter Dahm hält seinen Kasten sauber.

In der Verlängerung fällt keine Entscheidung, sodass das Penaltyschießen entscheiden muss. Dort trifft allein Bradley, und der zusätzliche Punkt geht an die Foxes.

EC KAC – HCB Südtirol Alperia 0 – 1 [0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1]

Tore: 65:00 Matt Bradley PS (0-1)

Torschüsse: 30-29

Strafminuten: 4-16

Schiedsrichter: Fichtner, Smetana / Bedynek, Riecken

Zuschauer: 4.253