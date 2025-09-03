Bozen verbucht Shutout-Sieg in Meran

Von: ka

Meran/Bozen – Testspielsieg für den HCB Südtirol Alperia, der sich in der Meranarena mit einem deutlichen 4:0 durchsetzt. Die Tore erzielen Pollock (Doppelpack), Di Perna und Gersich. Bei den Foxes standen vor allem jene Spieler länger auf dem Eis, die in Skandinavien weniger Einsätze hatten – eine gute Vorbereitung für das bevorstehende CHL-Heimwochenende.

Das Spiel.

Coach Kurt Kleinendorst setzt alle verfügbaren Spieler ein, mit Ausnahme des verletzten McClure. Vallini hütet das Tor.

Die Foxes diktieren von Beginn an das Tempo. Nach etwas mehr als zwei Minuten liegen die Weißroten bereits mit zwei Treffern in Front: Innerhalb von nur 16 Sekunden schnürt Pollock seinen Doppelpack – zunächst verwertet er Schneiders Zuspiel aus dem Slot, danach trifft er aus spitzem Winkel unter die Latte. Im Powerplay halten die Gäste den Druck hoch, doch auch bei numerischem Gleichstand hat Meran Mühe, vor Vallini gefährlich zu werden. In der 13. Minute folgt das 0:3: Bernard kann den Schuss von Di Perna nicht festhalten, der Puck springt hoch und landet hinter der Linie. Der Südtiroler Goalie rettet jedoch kurz vor Drittelende gegen Digiacinto im Alleingang.

Auch im Mitteldrittel ändert sich das Bild nicht. Bozen darf gleich dreimal in Überzahl agieren: Zunächst scheitert Digiacinto erneut an Bernard, dann verpasst Gazley das 0:4 nur knapp. In der 35. Minute ist es schließlich soweit: Gersich verwertet Pollocks Assist zum 0:4. Die Adler versuchen es mit Claesson, doch Vallini ist zur Stelle.

Im Schlussdrittel passiert nicht mehr viel. Bozen zeigt sich vor dem Tor etwas zu verspielt, Pollock und Schneider verpassen das 0:5 nur knapp. Die Schwarz-Weißen kommen ihrerseits lediglich zu einem Pfostenschuss und einem erfolglosen Powerplay. Am Ende bleibt es beim 0:4.

HC Meran – HCB Südtirol Alperia 0 – 4 [0-3; 0-1; 0-0]

Tore: 02:17 Brett Pollock (0-1); 02:33 Brett Pollock (0-2); 12:58 Dylan Di Perna (0-3); 34:02 Shane Gersich PP1 (0-4)

Torschüsse: 11-29

Strafminuten: 10-4

Schiedsrichter: Benvegnù, Piras / Grisenti, Rivis

Zuschauer: 1.250