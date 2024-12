Bozen verliert in Linz – Die Black Wings triumphieren mit 5:2

Von: mk

Bozen – In Oberösterreich endet die Erfolgsserie des HCB Südtirol Alperia, der auswärts gegen die Steinbach Black Wings Linz mit 2:5 unterliegt. Die Weiß-Roten müssen die größere Entschlossenheit der Gastgeber hinnehmen, die Powerplays und Abwehrfehler der „Foxes“ nutzen, um das Spiel bereits im zweiten Drittel zu entscheiden. Einziger Lichtblick des Abends: das Tor von Luca Frigo, der sein 500. Spiel im Trikot von Bozen feierte.

Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am Sonntag, am letzten Spieltag vor der Länderspielpause: Um 16.00 Uhr trifft man in der Sparkasse Arena auf Olimpija Ljubljana, anlässlich des ersten „Marlene Family Day“ der Saison.

Coach Glen Hanlon musste auf den grippekranken Gazley verzichten, ebenso blieb Miglioranzi im Rahmen des Turnovers auf der Tribüne.

Das Spiel begann lebhaft: Harvey verhinderte mit einer Parade einen Treffer von Feldner, während Christoffer auf der Gegenseite eine große Möglichkeit ausließ. In der 8. Minute erzielten die Black Wings die Führung durch einen Distanzschuss von Roe, der Harvey die Sicht nahm. Das Tor gab den Hausherren Auftrieb, die das Spiel fortan dominierten. Bozen geriet in einige brenzlige Situationen, kam aber dennoch fast zum Ausgleich, als Frank per Volley scheiterte, gebremst von Tirronens Schoner. In der 18. Minute baute Linz die Führung aus: Roe agierte diesmal als Vorlagengeber und bediente Tialler, der aus kurzer Distanz sicher verwandelte. Zum Ende des ersten Drittels hielt Harvey Bozen mit weiteren Paraden im Spiel, das Team lag jedoch mit 0:2 zurück.

Bozen startete gut ins zweite Drittel, doch Salinitri vergab die Chance auf den Anschlusstreffer. Kurz darauf traf Frank nur den Pfosten. Linz agierte hingegen effektiver und erzielte in der 27. Minute, während eines Powerplays, das 3:0: Ograjensek zwang Harvey zu einem Abpraller, den Lebler nutzte. Bozen konnte im Powerplay zurückschlagen, doch in der 32. Minute nutzte St-Amant einen Konter in Unterzahl und überwand Harvey erneut. Nur 27 Sekunden später verkürzte Bradley während derselben Überzahlsituation auf 1:4, aber bereits in der 35. Minute stellte Linz den alten Abstand wieder her. Roe traf erneut, diesmal mit einem präzisen Schuss von der blauen Linie.

Im letzten Drittel kontrollierte Linz die Angriffe der „Foxes“, die in der 48. Minute durch Luca Frigo auf 2:5 verkürzten. Frigo verwertete dabei eine Vorlage von Frank. Tirronen verhinderte weitere Treffer von Valentine und Halmo, und so blieb es beim Endstand von 5:2.

Black Wings erobern Rang drei

Die Steinbach Black Wings feierten mit einem überraschend deutlichen Heimsieg über den HCB Südtirol Alperia einen weiteren Erfolg. Mit dem 5:2-Ergebnis stürzten sie den Tabellenführer und kletterten selbst auf den dritten Platz. Nach nur acht Minuten sorgte Logan Roe für das erste Highlight der Begegnung: Der Stürmer erzielte das 1:0 und löste damit den spektakulären „Teddy Bear Toss“ der Fans aus. Noch im ersten Drittel erhöhten die Black Wings auf 2:0, ehe sie im Mittelabschnitt einen weiteren Gang zulegten und auf 5:1 davonzogen. Die Oberösterreicher brachten den 5:2-Sieg letztlich souverän über die Zeit – ihr zehnter Erfolg in den vergangenen elf Spielen. Der Rückstand auf die zweitplatzierten Foxes beträgt nun nur noch sieben Punkte.

Villach dreht Spiel gegen Ljubljana

Der EC iDM Wärmepumpen VSV zeigte im Duell gegen Olimpija Ljubljana große Moral und drehte die Partie in einem intensiven Schlagabtausch. Trotz spielerischer Überlegenheit der Slowenen im ersten Drittel gingen die Villacher zweimal in Führung. Ljubljana fand jedoch stets die passende Antwort und legte im zweiten Abschnitt selbst zweimal vor. Im finalen Drittel erhöhte Nick Bonino, der direkt aus der NHL nach Ljubljana gewechselt war, in seinem ersten Spiel in der win2day ICE Hockey League sogar auf 5:3. Die Adler präsentierten jedoch in der Schlussphase ihr bestes Offensivhockey: Ein Tor von Marco Richter und ein Doppelpack von Kevin Hancock drehten die Begegnung endgültig. Die letzten beiden Treffer der Villacher fielen in den finalen drei Minuten.

Pustertal gelingt Befreiungsschlag

Nach acht Niederlagen in Folge gelang dem HC Pustertal im Tiroler Derby ein Befreiungsschlag. Die Wölfe setzten sich in Innsbruck klar mit 5:1 durch und verlängerten damit die sportliche Krise der Haie. Im ersten Drittel hatten die Gastgeber noch mehr vom Spiel, auch wenn Pustertal zunächst in Führung ging. Kurz vor Ende des Startdrittels gelang den Innsbruckern der Ausgleich. Ab dem zweiten Drittel übernahmen jedoch die Wölfe die Kontrolle. Daniel Glira sorgte in der 24. Minute für das 2:1, ehe eine Schlussoffensive der Südtiroler die Partie endgültig entschied: Drei Tore im Schlussabschnitt führten zum Endstand von 5:1.

KAC feiert Shutout-Sieg

Der EC-KAC sicherte sich in einer defensiv geprägten Partie einen 2:0-Shutout-Sieg gegen die Pioneers Vorarlberg und festigte damit seine Position in den Top sechs. Nach einem torlosen Startdrittel in Feldkirch brachte Tobias Sablattnig mit seinem ersten Saisontor die Rotjacken in Führung. Im weiteren Verlauf ließen weder Alex Caffi für die Pioneers noch Sebastian Dahm für den KAC Treffer zu. Erst in der Schlusssekunde stellte Jan Mursak per Empty-Netter auf 2:0. Sebastian Dahm feierte damit sein drittes Shutout in dieser Saison.

Caps erkämpfen Sieg in Asiago

Die spusu Vienna Capitals erkämpften sich bei ihrem Gastspiel in Asiago drei wichtige Punkte. In einem hart umkämpften Spiel gingen die Caps im ersten Drittel durch Niki Hartl in Führung. Im zweiten Abschnitt glich Asiago die Partie zweimal aus. Für die Entscheidung sorgte schließlich Joseph Cramarossa knapp drei Minuten vor Schluss. Damit halten die Wiener ihre Konkurrenten aus Norditalien in der Tabelle weiterhin auf Distanz.

win2day ICE Hockey League, Freitag, 06.12.2024:

Moser Medical Graz99ers – Hydro Fehérvár AV19 2:6 (1:2,1:4,0:0)

Referees: FICHTNER, SMETANA, Riecken, Wimmler.

Goals G99: Huber (7./pp1;27.),

Goals AVS: Gaunce (1.), Brown (16.), Hari (23./pp1), Atkinson (25.), Campbell (27./pp1), Ambrus (31.)

EC iDM Wärmepumpen VSV – Olimpija Ljubljana 6:5 (2:2,1:2,3:1)

Referees: KAINBERGER, STERNAT, Durmis, Jedlicka.

Goals VSV: Rebernig (10.;28.), Wallenta (12.), Hancock (47.,59.), Richter (58.)

Goals OLL: Cosic (11.), Mehle (18.), Sodja (22./sh1), Lavoie (33.), Bonino (45./pp2),

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia 5:2 (2:0,3:1,0:1)

Referees: NIKOLIC K., SIEGEL, Gatol-Schafranek, Moidl.

Goals BWL: Roe (8.;35./pp1), Tialler (18.), Lebler (27./pp1), St-Amant (32./sh1),

Goals HCB: Bradley (32./pp1), Frigo (48.)

HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal 1:5 (1:1,0:1,0:3)

Referees: BERNEKER, SCHAUER, Mantovani, Martin.

Goals HCI: Valentini (20.)

Goals HCP: Bouramman (10.), Purdeller (24.), Gschliesser (49.), Petan (50.), Lacroix (51.)

Pioneers Vorarlberg – EC-KAC 0:2 (0:0,0:1,0:1)

Referees: OFNER, PIRAGIC, Nothegger, Zgonc.

Goals KAC: Sablattnig (30.). Mursak (60./en.)

Migross Supermercati Asiago Hockey – spusu Vienna Capitals 2:3 (0:1,2:1,0:1)

Referees: HUBER, ZRNIC, Hribar, Pardatscher.

Goals ASH: Gennaro (22.), Gazzola (33.),

Goals VIC: Hartl (9.), Preiser (32,), Cramarossa (58.)