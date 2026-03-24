Braathen gewinnt nach Odermatt-Aus die Riesentorlauf-Kugel

Von: apa

Lucas Pinheiro Braathen hat sich die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf gesichert. Der für Brasilien fahrende Olympiasieger holte sich beim Saisonfinale in Hafjell am Dienstag den Sieg und überholte in der Weltcup-Wertung damit noch Marco Odermatt. Der als Führender in den letzten Bewerb der Saison gegangene Schweizer schied im ersten Lauf als Nummer eins aus. Stefan Brennsteiner wurde als bester Österreicher Vierter.

Der 34-jährige Salzburger war als Zweiter nach dem ersten Lauf in die Entscheidung gegangen. Joshua Sturm verbesserte sich in der Entscheidung auf Rang sieben, Marco Schwarz wurde Neunter.