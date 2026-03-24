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Noch zwei milde Frühlingstage, dann…

Der Winter kommt, sagen Meteorologen

Dienstag, 24. März 2026 | 10:25 Uhr
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Facebook/Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte
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Von: mk

Bozen – Sonnenstrahlen, milde Temperaturen und das Zwitschern der Vögel markieren den Frühlingsbeginn auch in Südtirol. Doch die kalte Jahreszeit lässt sich nicht so leicht zurückdrängen. Meteorologen warnen vor einem Temperatursturz mit Schneefällen auch im Tal. Der Winter schlägt noch einmal zurück.

„Nochmals zwei milde Frühlingstage, die bisher wärmsten mit bis zu 20 Grad. Morgen Abend folgt eine markante Kaltfront, die schlagartig starken Wind, Temperatursturz um zehn Grad und Schnee bis in die höheren Täler bringt. Am Donnerstag und Freitag bleibt es sehr windig und kühl“, warnt Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X.

Der Mittwoch beginnt recht sonnig. Am Nachmittag nehmen die Wolken zu und am Abend bringt eine markante Kaltfront verbreitet Niederschläge, starke Windböen und einen Temperatursturz. Die Schneefallgrenze sinkt teils unter 1000 Meter.

Am Donnerstag halten sich viele Wolken, dazu weht kräftiger und kalter Nordwind. Anfangs schneit es in der Nord- und Osthälfte des Landes, im Tagesverlauf ziehen sich die Schneeschauer auf den Alpenhauptkamm zurück. Auch am Freitag bleibt uns der starke Nordwind erhalten. Dazu gibt es an der Grenze zu Nordtirol weiterhin ein paar Schneeschauer, weiter südlich kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein.

Ob es bei uns auch so weiß wie in Norditalien wird und wie lange sich der Schnee hält, ist fraglich. Der Samstag bringt wahrscheinlich recht sonniges Wetter. Der böige Nordföhn schwächt sich dann bereits etwas ab.

Im Piemont hat eine Kaltluftfront von den baltischen Staaten in Richtung westliche Alpen in Kombination mit feuchten Ost- bis Südostströmungen für eine spätwinterliche Wetterlage in den vergangenen Tagen gesorgt. Für die in diesem Winter bereits mit reichlich Schneefall gesegnete Alpenregion bedeutete dies weitere Niederschlagsmengen.

Die zum Teil meterhohe Schneeschicht brachte Ungemach und erhöhtes Risiko auf den Straßen, aber auch märchenhafte Winterlandschaften mit sich, wie Meteorologe Andrea Vuolo auf Facebook zeigte.

Bezirk: Bozen

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