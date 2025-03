Brasilien entlässt Fußball-Teamchef Dorival Junior

Von: APA/sda

Fußball-Rekordmeister Brasilien hat nach der 1:4-Niederlage gegen den Erzrivalen Argentinien Teamchef Dorival Junior entlassen. Das gab der brasilianische Verband CBF am Freitag bekannt. Auch wenn die Teilnahme an der WM 2026 nicht ernsthaft in Gefahr ist, sah sich der Verband zwei Tage nach der Pleite in Buenos Aires zum Handeln gezwungen.

Dorival Junior hatte im Jänner 2024 die Nachfolge von Interimstrainer Fernando Diniz angetreten, kurz nachdem Wunschkandidat Carlo Ancelotti seinen Vertrag mit Real Madrid verlängert hatte. Der 62-Jährige aus Sao Paulo blieb mit seinem hochkarätigen Team unter den Erwartungen. In der Copa America scheiterte Brasilien im vergangenen Jahr schon im Viertelfinale, und in der WM-Qualifikation belegt die Selecao derzeit nur den vierten Platz.