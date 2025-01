Brennerderby gewonnen: HCB feiert das neue Jahr mit drei Punkten

Von: ka

Bozen – Das Jahr 2025 beginnt für den HCB Südtirol Alperia mit einem Lächeln. In der TIWAG Arena gewinnt das Team das Brennerderby dank eines 4:2-Siegs über den HC TIWAG Innsbruck. Matchwinner war der ehemalige Innsbrucker Simon Bourque, der mit einem Doppelpack glänzte. Im dritten Drittel erzielte Bradley das entscheidende Powerplay-Tor, bevor Finoro mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand herstellte. Mit diesen drei Punkten verteidigen die Weiß-Roten die Tabellenführung und liegen nun zwei Punkte vor Fehérvár, die im Penaltyschießen in Villach verlor.

Frank und Co. kehren am Freitagabend um 19:45 Uhr in der Sparkasse Arena aufs Eis zurück. Dort treffen sie auf die Pioneers Vorarlberg. Für dieses Spiel hat der Verein die Rescue Heroes Night organisiert: Alle Mitglieder von Rettungsdiensten (haupt- und ehrenamtlich) erhalten für nur 1 € Zugang. Der Vorverkauf findet am Donnerstag, den 2. Januar, von 16:00 bis 18:00 Uhr und am Freitag, den 3. Januar, von 13:00 bis 14:30 Uhr sowie ab 17:45 Uhr statt. Ein entsprechender Ausweis (z. B. Mitgliedsausweis oder Dienstausweis) muss vorgelegt werden.

Trainer Glen Hanlon ließ Spornberger pausieren, für ihn spielte Miglioranzi. Auch Halmo und Brunner standen nicht im Kader.

Die Foxes hatten direkt bei der ersten Aktion des Spiels die Chance auf die Führung: Bradleys Schuss blieb vor dem Tor liegen, doch Helewka schoss am leeren Kasten vorbei. Der Spielbeginn war intensiv, ohne Unterbrechungen in den ersten zwölf Minuten. Bei Innsbruck war vor allem Grasso aktiv, der mit drei gefährlichen Schüssen auf Vallini scheiterte. Bozen wurde durch Bradley und Helewka erneut gefährlich. Die Tiroler konnten ihr erstes Powerplay nicht nutzen, und als das erste Drittel scheinbar torlos zu Ende ging, schlug Bourque zu. Acht Sekunden vor der Sirene lenkte er Bradleys Distanzschuss ins Tor ab und brachte Bozen in Führung.

Zu Beginn des zweiten Drittels war erneut Helewka gefährlich, doch sein Schuss wurde von Brandner pariert. Die Weiß-Roten dominierten das Spiel und näherten sich mehrmals dem zweiten Tor. Innsbruck kam plötzlich zurück: Nach einem Pfostentreffer von Grasso führte ein Fehler an der offensiven blauen Linie zu einem Zwei-gegen-Null-Konter, bei dem Bracco Mackin den Ausgleich auflegte. Die Foxes ließen sich davon nicht entmutigen: Nach einem weiteren Pfostentreffer von Valentine erzielte Bourque mit einem Distanzschuss das 2:1. Vor der zweiten Sirene scheiterte Christoffer noch am starken österreichischen Torhüter.

Im dritten Drittel legte Bozen im ersten Powerplay des Abends nach. Helewka bereitete vor, und Bradley traf zum 3:1. Innsbruck versuchte in Überzahl zurückzukommen, doch Vallini parierte mehrfach stark, insbesondere einen Nahdistanzschuss von Grasso. Kurz nach Ablauf des Powerplays verkürzte Innsbruck: Mackin passte auf Valentini, der am zweiten Pfosten nur noch einschieben musste. Bozen suchte die Entscheidung, doch Innsbruck bekam erneut ein Powerplay und die Foxes mussten alles geben, um die Führung zu verteidigen. In der Schlussphase nahm Innsbruck den Torhüter vom Eis, doch Finoro traf aus der eigenen Abwehrzone ins leere Tor und sicherte Bozen den 4:2-Endstand.

HC TIWAG Innsbruck – HCB Südtirol Alperia 2 – 4 [0-1; 1-1; 1-2]

Tore: 19:52 Simon Bourque (0-1); 26:33 Patrick Grasso (1-1); 34:40 Simon Bourque (1-2); 43:41 Matt Bradley PP1 (1-3); 46:56 Ryan Valentini (2-3); 58:20 Giordano Finoro EN (2-4)

Torschüsse: 18-26

Strafminuten: 2-6

Schiedsrichter: Nikolic M., Nikolic K. / Strimitzer, Martin

Zuschauer: 2.400