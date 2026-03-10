Aktuelle Seite: Home > Sport > Bronze für den ASC Curling Südtirol
Finalspiele der Junioren-Italienmeisterschaft

Bronze für den ASC Curling Südtirol

Dienstag, 10. März 2026 | 13:43 Uhr
vlnr C.Fink, S.Paolazzi, M.Bacher, Ivan Künigl, A. Paolazzi, C. Gilberti
Archiv ASC Curling Südtirol
Von: mk

Bruneck – Im letzten Jahr hat Michael Bacher als Leihspieler mit dem Club Dolomiti Cortina die erste Medaille eines Südtirolers im Curling Sport bei nationalen Meisterschaften geholt.

Heuer gelang dieses Unterfangen dem ASC Curling Südtirol als Team. Souverän hat sich die Mannschaft bestehend aus Michael Bacher, Ivan Künigl und den Zwillingen Alessandro und Simone Paolazzi für die Final Four in Cembra qualifiziert. Im Halbfinale unterlag man knapp mit 6:7 dem späteren Italienmeister des C.C. Bormio. Im Spiel um die Bronzemedaille setzten sich die Südtiroler dann gegen das Heimteam des C.C. Cembra mit 6:4 durch. Ein historischer Erfolg für den noch jungen Curling Sport in Südtirol.

Die Saison ist für die Burschen um den Skip Simone Paolazzi noch lange nicht fertig. Vom 19. bis zum 23. März weilt die Mannschaft beim internationalen Junioren-Turnier „Prague Circles“, der Serie Central Junior Curling Tour in Prag, wo man auf Junioren Teams aus sechs Nationen trifft.

Ende des Monats stehen dann auch noch die Final Four der Serie B im Südtirol Curling Center in der Intercable Arena an. Dort gelten die Südtiroler als potenzielle Favoriten für die Aufstieg in die höchste italienische Liga.

Dort spielt bereits für den ASC Curling Südtirol das Team der Brüder Spiller und Gilli. In den Reihen der italienischen Nationalmannschaft hat diese Formation bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Kopenhagen die Silbermedaille geholt.

Die Finalrunde um den Italienmeistertitel in der höchsten Liga, findet dann vom 14. bis zum 19. April auch im Südtirol Curling Center statt. Auch hier zählt der ASC Curling Südtirol zu den Medaillenanwärtern.

