Brückenbau: Ein inklusives Fußballfest

Von: mk

Brixen – Special Olympics organisiert zusammen mit dem SSV Brixen Fußball am Samstag, den 31. August am Sportplatz des Jugendhorts in der Montessori-Straße 8 in Brixen das erste gemeinsame inklusive Fußballfest „Brückenbau“. Beginn ist um 10.00 Uhr, die Registrierung und das Aufwärmen finden vorher statt.

Aufwärmen werden sich die Athletinnen und Athleten von Special Olympics ab 9.30 Uhr mit dem Präsidenten des Südtiroler Landesverbandes Klaus Schuster, den Anstoß werden gegen 10.00 Uhr Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Peter Brunner, die Bezirkspräsidenten Monika Reinthaler und Walter Baumgartner vornehmen und sie werden selbstverständlich dann auch mitspielen, so wie am Nachmittag Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Ziel der Veranstaltung ist es, Menschen mit Beeinträchtigung, in diesem Falle vor allem mit mentaler Beeinträchtigung, noch stärker in ihrer wertvollen gesellschaftlichen Funktion anzuerkennen.