Bucher im Kurzbahn-WM-Finale über 100 m Delfin Fünfter

Von: apa

Der Tiroler Simon Bucher hat am Samstag im Finale der Kurzbahn-WM der Schwimmer in Budapest über 100 m Delfin Finalrang fünf erreicht. In 49,19 Sek. verpasste der 24-Jährige seinen österreichischen Rekord um 0,17 Sek., war aber um eine Zehntel schneller als am Vorabend im Semifinale. Die Medaillenränge verfehlte Bucher um 0,48 Sek. Gold ging in 47,71 Sek. an Noe Ponti, der Schweizer verbesserte den mehr als vier Jahre alten Weltrekord von Calaeb Dressel (USA) um 0,07 Sek.

Der zweite rot-weiß-rote Beitrag in der vorletzten Finalsession dieser Titelkämpfe ist Heiko Gigler, der Kärntner schaffte über 50 m Kraul mit dem OSV-Rekord von 21,19 Sek. als Vorlauf-16. den Aufstieg ins Semifinale. “Das dritte Semifinale hier in Budapest nehme ich gerne mit, vor allem den österreichischen Rekord”, sagte Gigler. Lena Kreundl beendete mit Platz 42 über 50 m Kraul ihre Karriere. Die 27-Jährige wird sich nun auf ihren Job als Polizistin konzentrieren. Über 50 m Brust waren Gigler und Bernhard Reitshammer am Vormittag mit jeweils 26,34 und Rang 20 ausgeschieden.

Vor Noe Ponti hatte auch Gretchen Walsh über 100 m Delfin einen Weltrekord fixiert – ihren siebenten in Einzelrennen im Rahmen dieser WM. Die US-Amerikanerin gewann den Endlauf in 52,71 Sek., auch in Vorlauf und Semifinale hatte sie in Weltrekord gewonnen. Bis Freitagvormittag war der Weltrekord mit 54,05 Sek. notiert gewesen. Für Ponti war es auch bereits der dritte Weltrekord in dieser Woche. Schon in den Vorläufen über 50 m Kraul hatte Jordan Crooks von den Cayman Islands in 20,08 den bisherigen Weltrekord Dressels aus dem November 2020 um 0,08 Sek. verbessert.