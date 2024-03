Kein HCB-Jubel: Bulls erzwingen Entscheidungsspiel

Bozen – Der EC Red Bull Salzburg hat die „best-of-7“-Semifinalserie mit dem HCB Südtirol Alperia in ein entscheidendes siebentes Spiel geführt. Samstagabend setzte sich der amtierende Meister auswärts in der ausverkauften Sparkasse Arena in Bozen mit 4:1 durch. Ein starkes Penalty-Killing verhalf Salzburg zum dritten Semifinalsieg. Alle vier Tore wurden von einheimischen Spielern erzielt.

Damit wird auch die vierte Playoff-Konfrontation zwischen diesen beiden Teams erst in einem siebenten Spiel entschieden.

Semifinalspiel sieben findet bereits am Dienstag, 2. April um 19.30 Uhr in Salzburg statt. PULS 24 überträgt diesen Showdown ab 19.05 Uhr live im TV, auf www.puls24.at/eishockey und auf Joyn.

Der EC Red Bull Salzburg hat ein Saisonaus im Semifinale vorerst abgewehrt: Der Titelverteidiger setzte sich in der zum zweiten Mal in dieser Spielzeit mit 6.856 Fans ausverkauften Sparkasse Arena gegen den HCB Südtirol Alperia mit 4:1 durch. Die Line-Ups beider Teams waren nahezu unverändert zum fünften Duell: Bei Salzburg kehrte der zuletzt gesperrte Cameron Schilling zurück, Bozen trat erneut ohne den langzeitverletzten Scott Valentine und Enrico Miglioranzi an.

Die „Foxes“ hatten den deutlich besseren Start, machten in den ersten vier Minuten viel Druck – ehe Salzburg das erste Tor gelang: Ein perfektes Kombinationsspiel über Peter Schneider, Thomas Raffl und Schilling schloss Benjamin Nissner (5.) mustergütig im Slot ab. Der weitere Verlauf im ersten Abschnitt bot beiden Teams gute Phasen und auch hochkarätige Möglichkeiten. Die beste für Dustin Gazley, der an die Stange schoss. Salzburg zeigte sich vor allem in Unterzahl sehr stark.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang Dustin Gazley (21.) rasch der Ausgleich: Nach seinem Wrist-Shot sprang Tolvanen der Puck über den Fanghandschuh. Salzburg legte wieder nach, machte in der 27. Minute viel Druck – ehe Florian Baltram, der seit über zwei Jahren keinen Postseason-Treffer mehr erzielte, aus dem hohen Slot einschoss. Dann war wieder Salzburgs PK-Unit am Zug, ließ auch über eineinhalb Minuten im drei gegen fünf keinen Gegentreffer zu. Die Gäste begannen das Spiel zu kontrollieren, nutzten einen Powerplay-One-Time von Peter Schneider (43.) zur doppelten Führung – und hatten dann mehr Tempo und Energie, um die Begegnung sicher nach Hause zu spielen. Den Schlusspunkt setzte Thomas Raffl per Empty-Netter. Nach seinem Assist zum ersten Treffer des Abends war es sein insgesamt 107. Playoff-Punkt für den EC Red Bull Salzburg. Damit überholte er Ryan Duncan (106) und stellte einen neuen teaminternen Allzeitrekord auf.

Win2day ICE Hockey League | Semifinals Game 6 | 30.03.2024 | Results:

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Referees: NIKOLIC M., SMETANA, Riecken, Zgonc. | Zuschauer: 6.856

Stand in der „Best-of-7“-Serie: 3:3

Goal HCB: Gazley (21.)

Goals RBS: Nissner (5.), Baltram (27.), Schneider (43./PP1), Raffl (60./EN)