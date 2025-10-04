Aktuelle Seite: Home > Sport > Chelsea schlägt Liverpool 2:1 – Arsenal neuer Tabellenführer
Siegtorschütze Estevao feiert nach dem Schlusspfiff

Chelsea schlägt Liverpool 2:1 – Arsenal neuer Tabellenführer

Samstag, 04. Oktober 2025 | 20:59 Uhr
Siegtorschütze Estevao feiert nach dem Schlusspfiff
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Schriftgröße

Von: apa

Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League übernommen. Die “Gunners” feierten am Samstag einen 2:0-Heimerfolg über West Ham und liegen damit einen Punkt vor Titelverteidiger Liverpool, der bei Chelsea durch ein Gegentor in der 95. Minute mit 1:2 verlor. Siege gab es für Tottenham (2:1 mit Kevin Danso ab der 85. Minute in Leeds) und Manchester United (2:0 im Old Trafford gegen Sunderland).

Moises Caicedo brachte Chelsea mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung (14.), Cody Gakpo sorgte für den Ausgleich (63.). Als alles schon auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, erzielte Estevao nach Stanglpass von Marc Cucurella noch das Siegestor für Chelsea und besiegelte so die dritte Liverpool-Niederlage in Folge. Vor einer Woche mussten sich die “Reds” gegen Oliver Glasners Crystal Palace ebenfalls aufgrund eines Gegentreffers in der Nachspielzeit 1:2 geschlagen geben.

Nächster Liverpool-Gegner ist in zwei Wochen der große Rivale Manchester United, der nach dem Sieg über Sunderland etwas aufatmen darf. Mason Mount (8.) und Benjamin Sesko (31.) bescherten den “Red Devils” den dritten Saisonsieg im achten Bewerbsmatch. Trainer Ruben Amorim hatte vor der Partie als Ablösekandidat gegolten, als möglicher Nachfolger war immer wieder auch Glasner ins Spiel gebracht worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
95
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
51
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Kommentare
36
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Kommentare
34
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Kommentare
32
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 