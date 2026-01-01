Aktuelle Seite: Home > Sport > Chelsea trennt sich von Trainer Maresca
Chelsea trennt sich von Trainer Maresca

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 14:32 Uhr
Von: APA/dpa

Enzo Maresca ist nicht mehr Trainer des englischen Fußball-Clubs FC Chelsea. Dies teilte der amtierende Conference-League-Gewinner und Club-Weltmeister am Neujahrstag mit. Der 45-Jährige war an der Stamford Bridge seit Sommer 2024 tätig. Der Club aus London ist in der Premier League seit drei Spielen sieglos und liegt in der Tabelle auf Rang fünf mit 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal.

“Diese Erfolge bleiben ein wichtiger Teil der jüngeren Vereinsgeschichte, und wir danken ihm für seinen Beitrag”, hieß es im Statement des Clubs. “Angesichts der noch ausstehenden wichtigen Ziele in vier Wettbewerben, darunter die Qualifikation für die Champions League, sind Enzo und der FC Chelsea überzeugt, dass ein Trainerwechsel die beste Chance bietet, die Saison wieder in die Erfolgsspur zu bringen.”

