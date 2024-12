Chelsea verliert weiter Boden auf Leader Liverpool

Von: apa

Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen ist Chelsea vom ersten Liverpool-Jäger in Englands Fußball-Premier-League ins erweiterte Verfolgerfeld abgerutscht. Am Montag kassierten die Blues just beim abstiegsgefährdeten Aufsteiger Ipswich Town durch Treffer von Liam Delap (12./Elfer) und Omari Hutchinson (53.) die zweite Niederlage in Folge. Der Rückstand des nunmehrigen Tabellenvierten auf die Reds wuchs auf zehn Punkte an. Ipswich bejubelte den ersten Liga-Heimsieg seit 2002.

Manchester United ging zuhause gegen den Tabellenfünften Newcastle durch Treffer von Alexander Isak (4.) und Ex-Rapidler Joelinton (29.) ebenfalls mit 0:2 k.o. und erlitt im achten Ligaspiel unter Trainer Ruben Amorim die fünfte Niederlage. Mit Platz 14 ist man am Jahresende so schlecht wie zuletzt nur 1989 (15.) platziert.