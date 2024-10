Chiefs auch nach fünf NFL-Spielen ungeschlagen

Von: APA/dpa

Trotz zahlreicher Patzer im Angriff haben die Kansas City Chiefs um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce auch das fünfte Spiel der NFL-Saison gewonnen. Gegen die New Orleans Saints kam der Super-Bowl-Sieger der beiden vergangenen Spielzeiten zu einem 26:13. Außer den Chiefs sind nur noch die Minnesota Vikings in dieser Saison unbesiegt. Für die Saints war es die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Pop-Superstar Taylor Swift bejubelte von der Tribüne des Arrowhead Stadiums zwar neun gefangene Bälle ihres Partners Kelce für insgesamt 70 Yards, sah aber auch zahlreiche verpasste Chancen bei den Angriffen der Gastgeber. Quarterback Mahomes blieb bis zum Schluss ohne Touchdown-Pass. Gleich bei vier Gelegenheiten stoppten die Saints die Chiefs noch kurz vor der Endzone und ließen jeweils nur ein Field Goal zu, obwohl die Champions bis auf höchstens 20 Yards herangekommen waren. Besonders ärgerlich war ein Pass im dritten Viertel, der aus den Händen eines Mitspielers in die eines Gegners sprang und zu einer Interception für Mahomes wurde.

Quarterback Derek Carr führte die Saints auf der anderen Seite zu zwei Touchdowns nach Pässen, hatte aber selbst einen kostspieligen Fehlpass und am Ende keine Mittel mehr, um die Chiefs richtig zu stressen. Für Mahomes und die Chiefs gibt es nun eine Woche Pause. Erst am 20. Oktober geht es in einer Neuauflage der Super Bowl aus der vergangenen Saison gegen die bisher enttäuschenden San Francisco 49ers weiter. Die Chiefs wollen die Super Bowl als erstes Team der NFL-Geschichte drei Mal in Serie gewinnen.