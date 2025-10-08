CHL-Niederlagen für Salzburg und KAC

Von: apa

RB Salzburg und der KAC haben am Mittwoch in ihren fünften Matches der Champions Hockey League die jeweils dritte Niederlage kassiert. Die Salzburger unterlagen in Odense 1:2 (1:1,0:1,0:0), der KAC vor Heimpublikum gegen den polnischen Vertreter Tychy 1:4 (0:0,1:0,0:4). Beide österreichischen Teams können nächste Woche mit Siegen aber noch den Einzug in die K.o.-Phase fixieren. 16 der 24 Mannschaften kommen weiter, Salzburg liegt unmittelbar vor dem KAC auf Platz 15.

Salzburg verzeichnete gegen Odense durch das 0:1 nach 26 Sekunden einen Fehlstart. In der 13. Minute traf Verteidiger Connor Corcoran im Powerplay aber zum Ausgleich. Mitte des zweiten Drittels geriet der ICE-Meister wieder in Rückstand. Beim 1:2 blieb es bis zum Ende, womit die dritte Auswärtsniederlage in Serie mit einem Tor Differenz für die Mozartstädter besiegelt war. Nächsten Mittwoch empfangen die Salzburger die Eisbären Berlin, die nur noch theoretische Aufstiegschancen haben.

Der stark ersatzgeschwächte KAC lag gegen die bisher sieglosen Polen bis zehn Minuten vor Schluss durch das 1:0 von Nick Petersen (40.) voran, brach in der Schlussphase aber ein. In der 50. Minute glich Tychy aus. Fünf Minuten später fingen sich die Kärntner mit einem Doppelschlag der Gäste innerhalb von 27 Sekunden zwei weitere Treffer ein. Ein Empty-Net-Tor brachte sogar noch das 1:4. Zum Abschluss der Vorrunde ist der KAC kommende Woche in Kuopio zu Gast, die Finnen stehen nach fünf Siegen bereits fix in der K.o.-Phase.