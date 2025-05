Collins eliminiert Rom-Titelverteidigerin Swiatek

Von: apa

Die US-Amerikanerin Danielle Collins hat beim WTA-1000-Turnier in Rom für eine Überraschung gesorgt. Die Nummer 29 des Turniers eliminierte am Samstag in der dritten Runde die als Nummer zwei gesetzte Titelverteidigerin, die Polin Iga Swiatek, mit 6:1,7:5. Swiatek hatte im Foro Italico in den vergangenen vier Jahren dreimal triumphiert. Die 31-jährige Collins war mit einer 1:7-Bilanz gegen Swiatek auf den Platz marschiert.

“Ich habe gegen Iga so oft gespielt. Wenn du viele enge Matches verlierst und dein bestes Tennis spielst, dann lernst du auch eine Menge”, sagte Collins, die nicht weniger als 32 Winner gegenüber 15 unerzwungenen Fehlern zeigte. Damit fährt die vierfache French-Open-Siegerin Swiatek ohne Titel nach Paris – und zwar seit ihrem Pariser Vorjahrestriumph. Ausgeschieden ist übrigens auch die diesjährige Australian-Open-Siegerin Madison Keys. Die Weltranglisten-Sechste aus den USA unterlag ihrer Landsfrau Peyton Stearns 6:2,2:6,6:7(3).