Colts kassieren mit Raimann zweite NFL-Niederlage

Sonntag, 02. November 2025 | 22:24 Uhr
Von: apa

Die Indianapolis Colts haben mit Footballer Bernhard Raimann die zweite Niederlage im neunten NFL-Saisonspiel kassiert. Das Team des 28-jährigen Wieners musste sich am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers um Star-Quarterback Aaron Rodgers klar mit 20:27 geschlagen geben. Damit reisen die Colts, die sich weiterhin auf Play-off-Kurs befinden, ohne Erfolgserlebnis zum Gastspiel nach Berlin gegen die Atlanta Falcons am kommenden Sonntag (15.30 Uhr).

Die Colts-Offensive um Raimann schwächelte erstmals in der laufenden Saison. Quarterback Daniel Jones warf drei Interceptions und verlor zweimal den Ball durch ein Fumble. Einmal war auch Left Tackle Raimann entscheidend bei einem Ballverlust beteiligt. Der bald 42-jährige Rodgers warf vor heimischer Kulisse einen Touchdown-Pass.

