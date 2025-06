Cool Swim Meeting in Meran: Die Azzurri sind schon in der Stadt

Cool Swim Meeting - Thomas Ceccon of GS Fiamme Oro competes in the 100m Backstroke Men Series during the Cool Swim Meeting, 8th edition, at Merano Lido in Merano (Italy), June 16, 2024.

Meran – Wenn die ersten Athleten der italienischen Schwimm-Nationalmannschaft ihre Trainingsbahnen im Meraner Lido schwimmen, ist das Cool Swim Meeting nicht mehr weit entfernt. Schon jetzt ist alles bereit für die neunte Auflage des Highlights des Südtiroler Schwimmsommers. Von Freitag bis Sonntag verspricht es eine außergewöhnliche Veranstaltung mit noch nie dagewesenen Teilnehmerzahlen zu werden.

Sieben Mitglieder der italienischen Nationalmannschaft sind am Sonntag angereist: Manuel Frigo, Paolo Conte Bonin, Giovanni Carraro, Davide Dalla Costa, Giovanni Caserta, Lorenzo Mora und Luca Serio, die unter der Leitung von Trainer Claudio Rossetto in Meran täglich trainieren und am Wochenende zusammen mit allen anderen großen Namen ins Wasser gehen werden, angefangen bei Olympiasieger Thomas Ceccon, der auch in diesem Jahr der große Star des Meetings sein wird.

Es sind Rekordzahlen, die das Organisationskomitee, bestehend aus den beiden Schwimmvereinen der Stadt (AS Meran und Sportclub Meran) unter der Führung von Walter Taranto, vorlegen kann. 938 angemeldete Athleten sind eine noch nie dagewesene Zahl für die dreitägige Veranstaltung im Lido. 65 Vereine aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Brasilien, den Vereinigten Staaten und natürlich Italien sind dabei. Nicht weniger als zehn Regionalauswahlen (Venetien, Toskana, Piemont, Ligurien, Basilikata, Emilia Romagna, Trentino, Latium, Lombardei) sind gemeldet und zum ersten Mal ist auch Südtirol mit einer eigenständigen Mannschaft vertreten, die von Luca Scampicchio angeführt wird, dem 18-Jährigen vom SSV Bozen, der Anfang Juli an den Jugend-Europameisterschaften in der Slowakei teilnehmen wird.

Eine große und schöne Neuheit dieser Ausgabe: Es wird drei Live-TV-Übertragungen auf Rai Sport geben, um die schnellen Serien am Freitag von 17 bis 18.30 Uhr, am Samstag von 16 bis 17.45 Uhr und am Sonntag von 15 bis 16.30 Uhr zu übertragen. Das Spektakel ist garantiert: Das Meeting wird wie immer am Mittwoch der Rennwoche im wunderschönen Ambiente des Josef Mountain Resort in Falzeben oberhalb von Meran offiziell vorgestellt.